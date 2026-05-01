Oğulları tarafından terk edilen ünlü çifti büyük bir korku saldı… ‘Ne olur bizi torunlarımızdan da mahrum etme!’

#Beckham Ailesi#Brooklyn Beckham#Nicola Peltz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 14:34

25 yılı çoktan deviren evlilikleri ihanet söylentilerinden basının bunaltan ilgisine kadar her şeyi atlatmıştı. Dört çocuklarıyla kurdukları mutlu yuva ve dünyanın dört bir yanına yayılan şöhretleriyle herkes onlara gıpta ile bakıyordu.

Geçen sene başlayan bir aile içi anlaşmazlık en sonunda büyük bir kopuşa yol açtı ve Beckham ailesinin yıllardır her şeye rağmen korudukları huzur ve mutluluk bir anda yok olup gitti.

Çiftin en büyük oğulları Brooklyn Beckham 2022’de oyuncu ve model Nicola Peltz’le evlendikten sonra yavaş yavaş ailesinden kopmaya başlamıştı. Bu uzaklaşma geçen yıl zirve yaptı ve Brooklyn bir anda anne babasıyla ve kardeşleriyle olan bütün iletişimini kesti.

Bir yıldan fazladır oğullarına ulaşmak için her yolu deneyen, sürekli barışma çağrıları yapan David ve Victoria Beckham’ın elleri boş kaldı. Brooklyn Beckham birkaç ay önce şoke edici bir sosyal medya paylaşımı yaptı ve artık ailesini hayatında istemediğini açıkça belirtti.

Anne babasının hayatı boyunca kendisini baskı altında tutup kontrol ettiğini söyleyen Brooklyn bununla yetinmediklerini, karısı Nicola Peltz’i hiç sevmediklerini ve ona kötü davrandıklarını da iddia etti. Ve anne babasıyla birlikte kardeşlerini de hayatından tamamen çıkardı.

David ve Victoria Beckham tüm bu süreçler yaşanırken hep başlarını dik tutmaya çalıştılar ve hayatlarına devam ediyormuş gibi göründüler ancak ilk göz ağrısı oğullarının bu kararı ikisini de yıktı.

Aile hakkında gelen son haberlere göre yaşananların ardından artık oğullarını bir daha göremeyeceklerini ya da onunla asla eskisi gibi bir ilişki kuramayacaklarını anlayan David ve Victoria bu kavganın ve küslüğün olası sonucunu düşünmeye başlayınca çok daha büyük bir dehşete ve üzüntüye kapıldılar…

Hem 27 yaşındaki Brooklyn hem de 31 yaşındaki Peltz, uzun zamandır çok çocuk sahibi olma isteklerini dile getiriyorlar; Peltz 2022'de, "Kesinlikle büyük bir aile istiyoruz. Kendi çocuklarımız da olacak, evlat da edineceğiz” demişti.

Hatta Brooklyn Beckham da karısını destekleyerek kendi çocuklarından oluşan bir futbol takımı kurmak istediğini bile söylemişti.

Çocuk planlarını çoktan yapan Brooklyn ve Nicola çifti Beckham’larla arasını düzeltmezse bu David ve Victoria Beckham’ın torunlarından da mahrum kalacağı anlamına geliyor.

"Victoria bir gün büyükanne olmayı çok istiyor ve Brooklyn'in onu bundan dışlaması çok acı verici" diyen kaynaklara göre David Beckham da bu ihtimali düşünerek çok büyük bir üzüntüye kapılıyor.

Ünlü çift torunlarının hayatında yer alabilmek için artık oğulları Brooklyn’e barışmak için neredeyse yalvarıyor…

Beckham’lar oğullarıyla aralarındaki giderek büyüyen uçurumu onaramazlarsa torunlarının hayatlarından dışlanacaklarından çok korkuyorlar ve bu da oğullarından ayrı kalmanın acısını katmerliyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre David ve Victoria Beckham oğulları Brooklyn’e son kez haber göndererek onunla gerekirse avukatlar, terapistler, arabulucular veya hatta Nicola Peltz'in ebeveynleri veya kardeşleri eşliğinde görüşeceklerini ve bu ilişkiyi düzeltmek için her şeye hazır olduklarını söylediler.

Öte yandan Brooklyn Beckham’ın vaftiz anne babası olan, Beckham’ların ünlü dostları Elton John ve Elizabeth Hurley’nin de geri planda sürekli aileyi barıştırmak için uğraştığı konuşuluyor.

Gözden KaçmasınBu aşk uğruna anne babasından bile vazgeçmişti… ‘Seni çok seviyorum karıcığım, iyi ki evlendik’Bu aşk uğruna anne babasından bile vazgeçmişti… ‘Seni çok seviyorum karıcığım, iyi ki evlendik!’Haberi görüntüle
