Öğretmen son bölüm sonrası 3. bölüm fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde neler olacak?

İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Öğretmen 11 Mart Çarşamba günü 2. bölümü ile FOX TV ekranlarına geldi. Dizinin yayınlanan son bölümü sonrası izleyici karşısına çıkan yeni bölüm fragmanında komadan uyanan Zeynep'in Akif Hoca'nın ismini vermesi çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. İşte, Öğretmen yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçükkapı Lisesi 12A öğrencileri; geceyi arkadaşlarının öldüğü sınıfta geçirmişlerdir. Ertesi gün yaşadıkları sinir harbinin de etkisiyle bitkin düşmüşken Akif Erdem, sınıfa girer ve ikinci sorusunu sorar.

Rüya’nın hayatını mahveden sahte doping videosunu sosyal medyada yayan kişi aralarından kimdir? Öğrenciler; bir yandan canlarını kurtarmak için çabalarken bir yandan da gerçeklerin sandıkları kadar basit olmadığıyla yüzleşeceklerdir.

Küçükkapı Lisesi’ni bombalayan Akif’in haberleri ülkede gündem konusu olurken, komadan uyanan Zeynep’in bunları görmesi an meselesidir.