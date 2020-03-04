Öğretmen dizisinin 2. bölüm 1. fragmanı yayınlandı - Yeni bölümde neler olacak?

Öğretmen dizisi Fox TV ekranlarında ilk bölümü ile 4 Mart akşamı izleyici karşısına çıktı. Fizik öğretmeni Akif Erdem'in lise öğrencilerine iyi bir insan olmanın önemini anlattığı Öğretmen dizisinin ilk bölümünde 12A sınıfı ve Akif öğretmen arasındaki sıra dışı iletişimi dikkat çekti. Dizinin ilk bölümü sonrası gözler Öğretmen 2. bölüm fragmanına çevrildi. İşte, Öğretmen dizisinin yeni bölüm fragmanı ve ilk bölümün özeti.

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hikaye; bir sene önce Akif’in belki de hayattaki en mutlu günüyle başlar… O gün Akif, sevdiği kadın olan Zeynep’e evlenme teklifi eder. Zeynep, Küçükkapı Lisesi’nde öğretmenliğe ilk başladığı gün aynı zamanda Akif’le nişanlanmıştır. Zeynep bir öğretmen olarak Küçükkapı Lisesi’ne ilk adımlarını atarken Akif, bunun sonun başlangıcı olduğunu bilmeden ona aşkla baka kalmıştır.

Bu olaydan bir sene sonra Akif Erdem; Küçükkapı Lisesi’nde Fizik Öğretmeni olarak 12A sınıfına girer ve öğrencileri rehin alıp okulla bağlantılarını koparacak bir bomba patlatır. Kimsenin zarar görmediği patlamada; bütün 12A sınıfı ve emniyet güçleri, Akif’in bunu neden yaptığını öğrenmeye çalışacaktır…