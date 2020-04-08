Öğretmen dizisi ne zaman? Öğretmen yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fox TV yayın akışı 8 Nisan

8 Nisan Çarşamba FOX TV yayın akışında Öğretmen'in özel bölümü ile karşılaşanlar Öğretmen yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Son bölümde heyecan dolu anların yaşandığı dizinin yeni bölümünü sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, Öğretmen dizisinin akıbetini sorguluyor. Peki, Öğretmen yeni bölüm ne zaman? Öğretmen neden yok? İşte, ayrıntılar.

ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Öğretmen dizisi bugün var mı sorusu, diziyi yakından takip eden seyirciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Her hafta çarşamba günü yayınlanan Öğretmen dizisi, bu hafta da izleyici karşısına çıkacak. Ancak özel bölüm ile izleyicisiyle buluşacak.

Öğretmen dizisi 20.30'da özel bölümü ile seyircisinin karşısında olacak. Dizinin yeni bölüm tarihi ise henüz belli değil.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur.

Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur?

Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif’le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz’la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem’in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?