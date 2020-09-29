Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezon fragmanı yayında!

Öğretmen dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. İkinci sezon niteliği taşıyan 6. bölüm itibariyle devam edecek olan dizide, Akif Hoca ve öğrencileri arasındaki diyaloglar ekranda yer alacak. Peki, Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor? İşte, Öğretmen dizisinin yeni sezon fragmanı başlangıç tarihi hakkında detaylı bilgiler

ÖĞRETMEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğretmen dizisi, 11 Ekim Pazar günü itibariyle yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak.

Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur.



Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur?

Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif’le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz’la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem’in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?