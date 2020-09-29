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Televizyon
Haber Giriş: 29.09.2020 - 16:48 | Son Güncelleme:

Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezon fragmanı yayında!

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Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezon fragmanı yayında!
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Öğretmen dizisi, ilk sezonunun ardından ikinci sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pandemi dönemi dolayısıyla çekimleri sekteye uğrayan diziler arasında yer alan Öğretmen dizisi, yeni sezon fragmanı ile takipçileriyle buluştu. Peki, Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor? İşte, Öğretmen dizisi yeni sezonu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Öğretmen dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. İkinci sezon niteliği taşıyan 6. bölüm itibariyle devam edecek olan dizide, Akif Hoca ve öğrencileri arasındaki diyaloglar ekranda yer alacak. Peki, Öğretmen dizisi ne zaman başlıyor? İşte, Öğretmen dizisinin yeni sezon fragmanı başlangıç tarihi hakkında detaylı bilgiler

ÖĞRETMEN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğretmen dizisi, 11 Ekim Pazar günü itibariyle yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkacak. 

Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur.

Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur?

Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif’le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz’la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem’in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?

 

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