Öğretmen dizisi 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Ateş'ten Akif Öğretmen'e büyük itiraf

FOX TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen bu hafta ekran başındakilere heyecanlı anlar yaşattı. Öğretmen dizinin 18 Mart Çarşamba akşamı yayınlanan 3. bölümünün ardından gözler yeni bölümde yaşanacaklara çevrildi. İşte, Öğretmen'in yeni bölüm fragmanından görüntüler.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçükkapı Lisesi 12A Sınıfı, Mevsim’in itirafı ile Akif Erdem’in ikinci dersini geçmeyi başarmıştır. Fakat bir sonraki soruyu çözecek olanlar öğrenciler değil, işin profesyonelleridir. Yani polisler. Yılmaz Komiser, Rüya’nın sahte videosunu çeken öğrenciyi bulamadığı takdirde, kötü şeyler olacaktır.

Sınıfta ise bir önceki günün ardından herkes birbirine olan güvenini yitirmiştir. Polisin aradığı kişiyi ortaya çıkarmak için tüm sınıf birbirine saldırıyordur.

Akif’i gören Zeynep’in ise hatıraları yerine gelmiş midir? Yoksa ona çarpan kişi Akif Erdem midir?