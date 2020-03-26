Öğretmen 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu’nun oturduğu, FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Öğretmen dizisi 25 Mart Çarşamba akşamı 4. bölümü ile yayınlandı. Dizinin bu haftaki son bölümünde, Zeynep'in hastaneden taburcu olması ve Yılmaz’la konuşmak için karakola gitmesi, çarpıcı gelişmeleri ekranlara getirdi. Dizinin son bölümünün ardından Öğretmen'in 5. bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Öğretmen yeni bölümde neler olacak? İşte, dizinin yeni bölümüyle ilgili ayrıntılar.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Küçükkapı Lisesi’nde beş kişinin ölümünün ardından 12/A sınıfı iyice perişan haldedir ama Akif bir sonraki derse başlamıştır bile. Soru; videoyu Mevsim’in çantasına kimin koyduğudur.

Ateş suçlu olduğunu itiraf eder ama bunu neden yaptığını anlatmaz. Ateş bunu neden yaptığını anlatmayarak kimleri koruyordur?

Diğer yandan, Zeynep hastaneden taburcu olur. Akif’le ilgili birçok soru vardır kafasında. Yılmaz’la konuşmak için karakola gider ve olayları araştırmaya başlar. Zeynep, 12/A sınıfını Akif Erdem’in elinden kurtarmak için bir şey yapacak mıdır?