Öğretmen 2. bölüm ne zaman? Öğretmen yeni bölüm fragmanı yayınlandı

FOX TV'de geçtiğimiz hafta ilk bölümü ile ekran macerasına başlayan Öğretmen bu hafta 2. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Heyecanlı gelişmelerin yer aldığı Öğretmen yeni bölüm fragmanı 2. bölümden önce diziseverlerin karşısına çıktı. Akif Öğretmen'in içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtulacağı fragmanla beraber merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümünü takip etmek isteyenler ise Öğretmen 2. bölüm ne zaman sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, Öğretmen yeni bölüm fragmanı...

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Öğretmen dizisi 11 Mart Çarşamba akşamı 2. bölümü ile diziseverlerle buluşacak. Öğretmen'in bu haftaki bölümünde şunlar yaşanacak;

Küçükkapı Lisesi 12A öğrencileri; geceyi arkadaşlarının öldüğü sınıfta geçirmişlerdir. Ertesi gün yaşadıkları sinir harbinin de etkisiyle bitkin düşmüşken Akif Erdem, sınıfa girer ve ikinci sorusunu sorar.

Rüya’nın hayatını mahveden sahte doping videosunu sosyal medyada yayan kişi aralarından kimdir? Öğrenciler; bir yandan canlarını kurtarmak için çabalarken bir yandan da gerçeklerin sandıkları kadar basit olmadığıyla yüzleşeceklerdir.

Küçükkapı Lisesi’ni bombalayan Akif’in haberleri ülkede gündem konusu olurken, komadan uyanan Zeynep’in bunları görmesi an meselesidir.