GerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrendi, annesinin mezarÄ±na koÅŸtu: Sen evlat deÄŸil, evlatlÄ±ksÄ±n

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Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;
Somer'in TÃ¼rkan'Ä± Mine ile aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen RÃ¼Ã§han, oÄŸluna Ã§ok kÄ±zdÄ±. 'Mine beni anlÄ±yor' diyen Somer'e gerÃ§eÄŸi gÃ¶stermek iÃ§in harekete geÃ§en RÃ¼Ã§han, AyvalÄ±k'a dÃ¶ner dÃ¶nmez Mine'yi ziyarete gitti.
SÃ¶zleriyle Mine'yi itiraf noktasÄ±na getirmeyi baÅŸaran RÃ¼Ã§han, Somer'in TÃ¼rkan'Ä±n bebeÄŸine yapÄ±lanlarÄ± duymasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.
Ben delirmiÅŸtim artÄ±k. Türkan nispet yapar gibi hamile kaldÄ±. Türkan damarÄ±ma basmasaydÄ± asla itiraf etmezdim. Benim bu hayattaki tek vicdan azabÄ±m, tek piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±m o bebeÄŸin canÄ±na kÄ±ymaktÄ±. DüÅŸmanÄ±m bile olsa ben Türkan'Ä± o acÄ±ya terk etmeyecektim. Annesinin karnÄ±nda bir bebeÄŸin canÄ±na kÄ±ymak korkunç bir ÅŸey. Ben bunu yaptÄ±m... Ben bunu yaptÄ±m! Ben her gece kabus görüyorum. Bir bebek aÄŸlÄ±yor sürekli. Bir gölge geliyor. Kiraz'a uzanacak gibi oluyor... Soluksuz çÄ±ÄŸlÄ±k atmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken uyanÄ±veriyorum...
TÃ¼rkan'Ä±n baÅŸÄ±na gelenleri ilk kez birinci aÄŸÄ±zdan duyan Somer, Kiraz'Ä± da alarak Mine'yi terk etti.
Sevilay'dan Mustafa ve Derya'nÄ±n evlendiÄŸini Ã¶ÄŸrenen Nesrin, bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ±. Nezahat'tan yardÄ±m isteyen Nesrin, Derya'nÄ±n AyvalÄ±k'a dÃ¶nmesini saÄŸladÄ±.
DERYA, NESRÄ°N'Ä° HAYAL KIRIKLIÄžINA UÄžRATTI
Anne-kÄ±z gÃ¼nler sonra hesaplaÅŸtÄ±. Derya sadece annesine deÄŸil kardeÅŸi DÃ¶nÃ¼ÅŸ'e de resti Ã§ekti.
Bundan sonra hiçbirinizi görmek istemiyorum. Derya yok artÄ±k, öldü bilin!
DÃ¶nÃ¼ÅŸ'Ã¼n gÃ¼nlerde peÅŸinde koÅŸtuÄŸu gerÃ§ek bir Ã§Ä±rpÄ±da Derya'nÄ±n aÄŸzÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±.
Sen evlat deÄŸilsin, evlatlÄ±ksÄ±n! Fatih Amca ile Feride'nin imkansÄ±z aÅŸkÄ±nÄ±n meyvesi ben deÄŸilim, sensin. Fatih senin baban. Al öÄŸrendin iÅŸte!
Kartal KÃ¶ksal, zeytin arazilerinin deÄŸerlendirilmesi iÃ§in Korman Zeytincilik ile anlaÅŸtÄ±. Kartal KÃ¶ksal, organizasyonun baÅŸÄ±nda Somer'in olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenince kendi adayÄ±nÄ±n TÃ¼rkan olduÄŸunu sÃ¶yledi.
TÃœRKAN TOPLANTIYA DAMGA VURDU
Türkan bu iÅŸte daha çok yeni, böyle büyük bir projeyi yönetemez
Serdar ile konuÅŸan ve ona Ã¶ÄŸrendiklerini anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸan DÃ¶nÃ¼ÅŸ, beklemediÄŸi bir tepki ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
"TutunduÄŸum tek dal sendin" diyen Serdar, DÃ¶nÃ¼ÅŸ'Ã¼ bencillikle suÃ§ladÄ±.
DÃ¶nÃ¼ÅŸ'Ã¼n mektuplarÄ± okuduÄŸunu fark eden Nezahat, Fatih'i arayarak olanlarÄ± haber verdi. DuyduklarÄ±yla ÅŸoke olan Fatih, vakit kaybetmeden kÄ±zÄ±nÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼.
DÃ¶nÃ¼ÅŸ'Ã¼ bulamayan Fatih, Serdar'Ä± arayÄ±p durumdan haberdar etti.
TÃ¼rkan'Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ± iÃ§in restorana gittiÄŸini Ã¶ÄŸrenen Somer, eski eÅŸinin peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼.
OnlarÄ± Kartal ile baÅŸ baÅŸa yemekte gÃ¶rÃ¼nce sinirlerine hakim olmakta zorlanan Somer, gecenin kÃ¶tÃ¼ bitmesine neden oldu.
Somer'in tutarsÄ±z davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kartal, RÃ¼Ã§han ve Ã–zer'e sÃ¶zleÅŸmeyi feshettiÄŸini sÃ¶yledi.
Annesini ve kardeÅŸini paramparÃ§a ederek Ä°zmir'e dÃ¶nen Derya, eve geldiÄŸinde Sevilay sÃ¼rprizi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
Kredi kartlarÄ±nÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Mine, soluÄŸu Korman Zeytincilik'te aldÄ±.
Hararetli bir ÅŸekilde tartÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan ikiliyi RÃ¼Ã§han, sakinleÅŸtirdi.
MÄ°NE, ÅžÄ°RKETÄ° AYAÄžA KALDIRDI
YaÅŸanan karmaÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± fÄ±rsat bilen TÃ¼rkan, eÅŸyalarÄ±nÄ± da toplayarak ÅŸirketten ayrÄ±ldÄ±.
TÃœRKAN, ÅžÄ°RKETÄ° TERK ETTÄ°
Ä°ÅŸ konusunda Kartal'dan yardÄ±m istemeye karar veren TÃ¼rkan, gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesi Fatih'ten gelen telefonla DÃ¶nÃ¼ÅŸ'Ã¼n kayÄ±p olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi.
TÃ¼rkan Ã§ok geÃ§meden Kartal'Ä±n da yardÄ±mÄ±yla kardeÅŸin aramaya koyuldu.
DönüÅŸ, EskiÅŸehir'e gitmek için bilet almÄ±ÅŸ... Muhtemelen orada ÅŸuanda...
Dizinin final sahnesinde;
TÃ¼rkan'a beklediÄŸi haber; kÄ±zÄ±nÄ± annesinin mezarÄ± baÅŸÄ±nda aÄŸlarken bulan Fatih'ten geldi.
EndiÅŸesinin yerini sevinÃ§ alan TÃ¼rkan, Kormanlar'dan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek Kartal KÃ¶ksal'a "Ä°ÅŸ teklifiniz hala geÃ§erli mi?" diye sordu.
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