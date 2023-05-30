GerÃ§eÄŸi Ã¶ÄŸrendi, annesinin mezarÄ±na koÅŸtu: Sen evlat deÄŸil, evlatlÄ±ksÄ±n

Ben delirmiÅŸtim artÄ±k. Türkan nispet yapar gibi hamile kaldÄ±. Türkan damarÄ±ma basmasaydÄ± asla itiraf etmezdim. Benim bu hayattaki tek vicdan azabÄ±m, tek piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±m o bebeÄŸin canÄ±na kÄ±ymaktÄ±. DüÅŸmanÄ±m bile olsa ben Türkan'Ä± o acÄ±ya terk etmeyecektim. Annesinin karnÄ±nda bir bebeÄŸin canÄ±na kÄ±ymak korkunç bir ÅŸey. Ben bunu yaptÄ±m... Ben bunu yaptÄ±m! Ben her gece kabus görüyorum. Bir bebek aÄŸlÄ±yor sürekli. Bir gölge geliyor. Kiraz'a uzanacak gibi oluyor... Soluksuz çÄ±ÄŸlÄ±k atmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken uyanÄ±veriyorum...