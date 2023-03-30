Ã–ÄŸrendiÄŸi gerÃ§ekle bir kez daha yÄ±kÄ±ldÄ±: Gece yarÄ±sÄ± sÃ¼rpriz misafir

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Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

Nalan, Billur ve Hafize ile yemek yerken, TÃ¼rkan ile Ã§ocuklarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶ren Hayri ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±. KarÄ±sÄ±nÄ± ve Ã§ocuklarÄ±nÄ± kÃ¶yden gelen akrabalarÄ± olarak tanÄ±tan Hayri'nin gerginliÄŸi tavÄ±rlarÄ±na yansÄ±dÄ±.

TÃœRKAN, NALAN Ä°LE YÃœZLEÅžEMEDÄ°

Nalan'Ä±n beklenmedik anda Ã§alan telefonu ortamÄ±n gerginliÄŸini daha da arttÄ±rdÄ±.

SEDAT'TAN GELEN TELEFON ÅžOKE ETTÄ°

Feci ÅŸekilde darp edilen Sedat, can havli ile Nalan'Ä± arayÄ±p ondan yardÄ±m istedi. Hayri'nin kÄ±skanÃ§lÄ±k krizi Nalan'Ä± Ã§Ä±dÄ±ttÄ±.

Çocuk orada can çekiÅŸiyor senin söylediklerine bak Hayri!

Nereye gittiÄŸini bilmez bir ÅŸekilde Sedat'Ä±n peÅŸine giden Nalan, Cavit'i arayarak durumu haber verdi.

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PlanlarÄ±nÄ±n sekteye uÄŸramasÄ±ndan rahatsÄ±z olan Hayri, patronundan iÅŸittiÄŸi azarÄ±n acÄ±sÄ±nÄ± TÃ¼rkan'dan Ã§Ä±kardÄ±.

HAYRÄ°, TÃœRKAN'DAN HESAP SORDU

Sedat'Ä± arayan Muzo'nun telefonunu Nalan aÃ§tÄ±. Nalan, ona Sedat'Ä±n baÅŸÄ±na gelenleri anlattÄ± ve hastaneye gittiklerini sÃ¶yledi.

Restorana gelen kadÄ±n ve Ã§ocuklar Billur ile HafiÅŸ'in de kafasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Her ikisi de Ã§ocuklarÄ±n Hayri'ye 'baba' dediÄŸini duyduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylediler...

Selen ve Levent'in Ã§anta hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren GÃ¼lcihan, Sedat'Ä±n baÅŸÄ±na gelenleri Ã¶ÄŸrendi. Gizli konuÅŸmanÄ±n bir ÅŸahidi daha vardÄ±: Rafet Bey.

KOROÄžLU AÄ°LESÄ° PERÄ°ÅžAN OLDU

Muzo ile konuÅŸan Billur, aklÄ±ndaki soru iÅŸaretlerine yanÄ±t aradÄ±.

Hayri evli olabilir mi Muzaffer?

Billur'u Ã¼zen yanÄ±t Muzo'dan geldi:

Hayri evli Billur... Gittim ailesiyle tanÄ±ÅŸtÄ±m. Köyden yeni gelmiÅŸler... 2 tane dünya tatlÄ±sÄ± kÄ±zÄ± var. Çok saf, temiz bir karÄ±sÄ± var. Hayri'nin yanÄ±nda olduklarÄ± için çok mutlular. Gözünün içine bakÄ±yorlar... Hayri'ye 2 gün mühlet verdim. EÄŸer Nalan'a gerçeÄŸi anlatmazsa gidip biz konuÅŸuruz...

BÄ°LLUR, HAYRÄ°'NÄ°N EVLÄ° OLDUÄžUNU Ã–ÄžRENDÄ°

Ä°ÅŸe gitmek iÃ§in evden Ã§Ä±kan Rafet Bey, hastaneye oÄŸlunun yanÄ±na gitti. Sedat'Ä±n Ã§aresizliÄŸini gÃ¶ren Rafet, ona kendine yeni bir hayat kurabilmesi iÃ§in yol gÃ¶sterdi.

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Billur, Ã¶ÄŸrendiÄŸi gerÃ§eÄŸi Nalan'dan saklamakta Ã§ok zorlandÄ±. HafiÅŸ ise nasihatleri ile Nalan'Ä± yÃ¼zleÅŸeceÄŸi gerÃ§eklere hazÄ±rlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Bana söz ver bundan sonra ne duyarsan duy, ne görürsen gör, ne yaÅŸarsan yaÅŸa güçlü duracaksÄ±n...

Hastanede Ã¶lÃ¼m kalÄ±m savaÅŸÄ± veren Metin, Hafize'ye gÃ¶nderdiÄŸi mesajla durumunu haber verdi ve onu son kez gÃ¶rmek istediÄŸini sÃ¶yledi.

HafiÅŸ, Metin'i kÄ±rmadÄ±, ziyaretine gitti.

Bugünlerde ölemezsin... Nalan'Ä±n sana çok ihtiyacÄ± var.

Herkes uyuduktan sonra Billur'un, Hafize'nin ve Muzo'nun sÃ¶ylediklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nen Nalan, iÃ§ine dÃ¼ÅŸen ÅŸÃ¼pheye kayÄ±tsÄ±z kalamadÄ±.

HiÃ§ kimseye haber vermeden Hayri'nin evinde giden Nalan, onu karÄ±sÄ± ve Ã§ocuklarÄ±yla gÃ¶rdÃ¼.

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Aaa! babamÄ±n arkadaÅŸÄ± olan prenses abla geldi

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