Oğlunu korumak için mafya ile anlaştı

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Dizinin yeni bölümünde;

Reyyaz’ın yanından ayrılan Azem, oğlu ve arkadaşlarını çatışmadan uzak tutmak için yeni bir plan yaptı.

Yıldız ile bir ilişkiye başlayan Tayfun, onu ailesiyle tanıştırmaya götürdü. Partide tatsız olaylar yaşayan Yıldız’a Tayfun destek oldu. Kötü geçen gecenin ardından Yıldız ağlayarak otele döndü.

Nehir annesinin katilini bulmak için Arcan’dan destek istedi. Arcan ise artık bu konuyu düşünmemesi gerektiğini söyledi.

ESKİ AŞK YENİDEN ALEVLENDİ

Talip ve Mahun, iş birliği yaptı. Çocuklarının başına bir şey gelmesinden korkan Mahun, Talip’in dediklerini kabul etti. Bu iş birliğinin ardından ikilinin geçmişte yarım kalan aşkları yeniden alevlendi.

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ÖZGÜR GEÇMİŞİ UNUTAMIYOR

Reyyaz’ın yanından otoparka geçen Azem ekibi uyardı. Azem’in sözlerine ise Nusret karşı çıktı. Azem, orta yolu bulmak için ekiple anlaşma yoluna gitti.

Oğlu Özgür ile baş başa konuşan Azem, beklemediği bir tepki aldı; ‘Kimse annemi öldürüp, öyle keyfine bakamaz. Belki sonra seninle de tanıştırırım oğlunu’

SEMİRAMİS’TEN DOKTOR ELİF’E REST!

Özgür ile ilişkisinde sorunlar yaşayan Semiramis, Doktor Elif’in yanına gitti. Onunla konuşmak isteyen Semiramis, ‘Sizin Cihan ile durumunuz nedir’ diye sordu.

Doktor Elif ise ‘Kısa bir süre birlikte’ diyecekken Semiramis araya girdi, ‘Şimdi de biz birlikteyiz. Cihan’ın kafasını karıştırma. Hastaları iyileştir, yeni hastalık çıkarma’

PİRAYE’NİN KAFASI KARIŞTI

Sibel’in söyledikleri Piraye’nin kafası karıştı. Azem’e karşı ön yargısı oluşan Piraye artık farklı bir yol izleyeceğini söyledi. Fırsatı değerlendiren Cenk, Piraye’yi dansa kaldırdı. Cenk ve Piraye samimi anlar yaşadı.

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KATİLİN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Kardeşiyle buluşan Nehir, babasıyla konuşup konuşmadığını sordu. Özgür de ‘Babamla bir şey konuşmadık. O da çocuğun kim olduğunu bilmiyor’ dedi. Nehir ise kardeşinin sözlerine inanmadı; ‘En sevdiğim insandı, ceketini giyerdim evden çıktığında sırf kokusunu duymak için… Arabada uyuyabiliyoruz diye şehri dolaşırdık hatırlıyor musun? Çaldılar o duygularımızı bizden. Birisi geldi aldı bütün duygularımızı. Azem Yücedağ artık bu mevzunun dışında ama biz artık katilin kim olduğunu biliyoruz’

Nehir ve Özgür, Kasım’ın yanına gidip yardım istedi; ‘Biz o kişiyi bulmak istiyoruz. Bize numarasını verir misiniz?’

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‘BİZİM GELECEĞİMİZ YOK’

Azem, Dilber ile konuştu. Bir geleceklerinin olmayacağını söyledi. ‘Ben yaşlı, yorgun, sıfırı tüketmiş bir adamım. Bu kafa bu yürek tadilat da etsen düzelmez. Bana baksana benden artık ne köy olur ne de kasaba. Sen gülünçsün, neşelisin… Hayatın bana en büyük hediyesi oldun ama benim artık bir yarınım yok’

Dilber ise, ‘Sensiz yarın canı cehenneme’ karışığını verdi

Nergis, senarist Demir’i Azem’le tanıştırmak için otele götürdü. Azem ile tanışan Demir, hikâyeyi dizi yapma teklifinde bulundu ama bazı değişiklikler yapılması gerektiğini söyledi. Azem bu fikre çok sıcak bakmadı.

REYYAZ VE AZEM ANLAŞTI

Otoparkta ekiple bir araya gelen Azem, Şahin’i de bulundukları yere çağırdı. Şahin’i de alıp oradan ayrılan Azem, Reyyaz ve Zahir ile buluştu.

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Reyyaz ile yeniden konuşan Azem, ‘Çocuklar yeni bir pazarlık istedi. Poliester fabrikası ve pavyon kapısı onlarda kalırsa videoyu ortadan kaldırırlar.’ dedi.

Reyyaz ise, ‘Pavyonu verecek, karısını verecek ayıptır söylemesi. Zahir karşılığında ne alacak. Pavyon kapısı Zahir’de kalmalı’ karşılığını verdi.

Reyyaz’ın yanından ayrılan Azem, Polis müdürü Kürşat’ın yanına gidip olan biteni anlattı ve yardım istedi; ‘Benim senden bir istediğim var, sen yapacağını yaparsın. Ben sana Reyyaz’ı veririm sen de oğlumu’

Pavyonda bir araya gelen Özgür ve Azem, geçmişten konuştu. Özgür babasına tepki gösterdi; ‘Neden söylemedin anneme’

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SANA ÖN YARGIYLA YAKLAŞTIM

Candan ile buluşan Azem geçmişte yaşananlar üzerine konuştu; 'Herkesin bana karşı gösterdiği ön yargıyı ben de sana göstermiş oldum onları kınarken. O işi bizzat sen işlemiş olsan bile çoktan cezanı yatıp çıkmıştın, tıpkı benim gibi. Yani her türlü öfkeyi, seninle ilgili olanı da sabra dönüştürmeyi başarmalıyım.'

Candan'a çocuğunun adını soran Azem, 'Ferda' yanıtını aldı.