Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri

Oğlunu arayıp helallik istedi... Ne yaptın sen anne!

Güncelleme Tarihi:

#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş 41. Bölüm#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 00:09

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan 'Üç Kız Kardeş' yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kanal D'nin iddialı dizileri arasında yerini alan; Özgü Kaya, Berker Güven, Veda Yurtsever, İclal Aydın, Reha Özcan, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu'nu kadrosunda buluşturan dizinin 41. bölümünde intihara kalkışan Sevilay oğlunu arayarak helallik isterken, Rüçhan azmettirici olduğu iddiası ile gözaltına alındı. Türkan ile evliliğini kurtarmak isteyen Somer ise yeni hamlesi ile şaşırttı.

Haberin Devamı

Dizinin yeni bölümünde;

Nesrin'in gönderdiği kaseti izleyen Özer Bey, kendisi darp eden kişiyi eşi Rüçhan'ın tuttuğunu öğrendi. Kalp kırıklığını gizli tutmaya çalışan Özer, Somer ve Türkan arasındaki ayrılığa son vermek için oğluna düğün videosunu izletti.

Oğlunu arayıp helallik istedi... Ne yaptın sen anne

Özer'in gerçekleri öğrendiğinden habersiz olan Rüçhan, Nesrin'i arayıp yanlış kaseti gönderdiğini söyledi.

Öyle şey olur mu Rüçhan Hanım. Ben kontrol ettim!

Türkan ile her şeye yeniden başlamak isteyen Somer, Sadık'ın tavsiyesi ile ilk adımı attı. Somer, içinde gelinlik olan kocaman kutuyu Türkan'ın evine götürdü.

SOMER'DEN GELİNLİK SÜRPRİZİ

İzin ver telafi edeyim. İlk yaralandığın yer neresiyse oradan sarmaya başlayayım yaralarını...

Her sözü ile Türkan'ın gönlünü kazanmaya çalışan Somer'in barışma çabası, Mine'den gelen telefonla bozguna uğradı.

Haberin Devamı

Kiraz'ı almak için Mine'nin evine giden Somer, telefonundan silinen mesajların hesabını sordu.

MİNE'DEN ŞAŞIRTAN İTİRAF

Oğlunu arayıp helallik istedi... Ne yaptın sen anne

Türkan, evdeki arıza için Serdar'dan yardım istedi. Serdar'a kapıyı Feride yüzünden ilişkisini bitirdiği büyük aşkı Dönüş açtı. Günler sonra karşılaşan eski sevgili kozlarını paylaştı. Dönüş, kendisini affettirmek için Serdar'dan bir şans istedi.

Türkan'ın iş yerine giden Rüçhan, gelinini eve dönmemesi konusunda uyardı. Türkan'a tehditler savuran Rüçhan, ağır konuştu.

Onu senin gibi bir sefilin peşinde dolaşsın diye doğurmadım ben! O kapıdan içeri girdiğin an sana cehennemi yaşatırım. Çünkü sen iyilikten de insanlıktan da anlamıyorsun. Layığınla yaşa bundan sonra!

Özer Bey, elindeki kayıtları emniyete ulaştırırken avukatını "Benim verdiğimi kimse bilmemeli" diyerek uyardı.

Oğlunu arayıp helallik istedi... Ne yaptın sen anne

Türkan'ın hamile olduğunu öğrenen ve Somer'i barışmalarını isteyen Sadık, bütün aileyi bir masa etrafında topladı.

TÜM AİLE BİR ARADA

Yemek dönüşü Türkan'ı eve bırakma görevi Somer'e düştü.

Oğlunu arayıp helallik istedi... Ne yaptın sen anne

Haberin Devamı

Akşam yemeğinde Özer ve Mustafa ile konuşan Rüçhan, Somer'in Türkan'ın yanına gittiğini duyunca çok sinirlendi.

Gün aydınlanınca Somer, ilk iş olarak Türkan'ın yanına gitti. İkilinin güzel başlayan günü Türkan'ın "Sadece çocuğumun babası olduğun için buradasın" sözleriyle yerini tartışmaya bıraktı.

Oğlunu arayıp helallik istedi... Ne yaptın sen anne

Türkan'ın eve dönmediği her dakikayı kendi lehine kullanan Rüçhan, Mine ile işbirliği yaptı.

RÜÇHAN'DAN TÜRKAN'A HAİN PLAN

Türkan'ın eşyalarını almak için Korman Malikanesi'ne giden Dönüş ve Derya, Rüçhan'ın planlarından habersiz Somer'in Mine'nin yanına taşındığını düşündüler.

SOMER ARTIK MİNE İLE Mİ YAŞAYACAK?

Haberin Devamı

Kardeşlerinden duydukları ile şoke olan Türkan, Somer'in tüm çağrılarına rağmen buluşma yemeğine gitmedi.

Oğlunu arayıp helallik istedi... Ne yaptın sen anne

Dizinin final sahnesinde,

Mustafa ile arasında büyük bir uçurum açıldığını hisseden ve ilaç içerek hayatına son vermek isteyen Sevilay, oğlunu arayarak helallik istedi.

Oğlunu arayıp helallik istedi... Ne yaptın sen anne

Korman Malikanesi'ne gelen polisler, Rüçhan Hanım'ı Özer'in darp davasında azmettirici olduğu gerekçesi ile gözaltına aldılar.

RÜÇHAN GÖZALTINA ALINDI

Oğlunu arayıp helallik istedi... Ne yaptın sen anne

Somer ise ilişkilerine şans vermemek için direnen Türkan'ın çalıştığı restoranı satın aldı ve karısının karşısına bu kez patron olarak çıktı.

Haberin Devamı

TÜRKAN'IN YENİ PATRONU SOMER

Oğlunu arayıp helallik istedi... Ne yaptın sen anne

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Üç Kız Kardeş#Üç Kız Kardeş 41. Bölüm#Kanal D

BAKMADAN GEÇME!

Gheorghe Hagiden çarpıcı açıklamalar Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

Gheorghe Hagi'den çarpıcı açıklamalar! Real Madrid, Barcelona, Galatasaray, Johan Cruyff...

#Gheorghe Hagi
Türkiyede kuraklık tehlikesi artıyor Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında ‘Karadenizde bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor! Soframızdaki hangi ürünler tehlike altında? ‘Karadeniz'de bile kuraklık yaşıyoruz, bu durum çok korkutucu’

#Kuraklık
Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscarı evine götürdü... Everything Everywhere All At Onceın başarısının sırrı ne

Ödülleri sildi süpürdü, 7 Oscar'ı 'evine' götürdü... 'Everything Everywhere All At Once'ın başarısının sırrı ne?

#Everything Everywhere All At Once