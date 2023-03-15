Oğlunu arayıp helallik istedi... Ne yaptın sen anne!

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Dizinin yeni bölümünde;

Nesrin'in gönderdiği kaseti izleyen Özer Bey, kendisi darp eden kişiyi eşi Rüçhan'ın tuttuğunu öğrendi. Kalp kırıklığını gizli tutmaya çalışan Özer, Somer ve Türkan arasındaki ayrılığa son vermek için oğluna düğün videosunu izletti.

Özer'in gerçekleri öğrendiğinden habersiz olan Rüçhan, Nesrin'i arayıp yanlış kaseti gönderdiğini söyledi.

Öyle şey olur mu Rüçhan Hanım. Ben kontrol ettim!

Türkan ile her şeye yeniden başlamak isteyen Somer, Sadık'ın tavsiyesi ile ilk adımı attı. Somer, içinde gelinlik olan kocaman kutuyu Türkan'ın evine götürdü.

SOMER'DEN GELİNLİK SÜRPRİZİ

İzin ver telafi edeyim. İlk yaralandığın yer neresiyse oradan sarmaya başlayayım yaralarını...

Her sözü ile Türkan'ın gönlünü kazanmaya çalışan Somer'in barışma çabası, Mine'den gelen telefonla bozguna uğradı.

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Kiraz'ı almak için Mine'nin evine giden Somer, telefonundan silinen mesajların hesabını sordu.

MİNE'DEN ŞAŞIRTAN İTİRAF

Türkan, evdeki arıza için Serdar'dan yardım istedi. Serdar'a kapıyı Feride yüzünden ilişkisini bitirdiği büyük aşkı Dönüş açtı. Günler sonra karşılaşan eski sevgili kozlarını paylaştı. Dönüş, kendisini affettirmek için Serdar'dan bir şans istedi.

Türkan'ın iş yerine giden Rüçhan, gelinini eve dönmemesi konusunda uyardı. Türkan'a tehditler savuran Rüçhan, ağır konuştu.

Onu senin gibi bir sefilin peşinde dolaşsın diye doğurmadım ben! O kapıdan içeri girdiğin an sana cehennemi yaşatırım. Çünkü sen iyilikten de insanlıktan da anlamıyorsun. Layığınla yaşa bundan sonra!

Özer Bey, elindeki kayıtları emniyete ulaştırırken avukatını "Benim verdiğimi kimse bilmemeli" diyerek uyardı.

Türkan'ın hamile olduğunu öğrenen ve Somer'i barışmalarını isteyen Sadık, bütün aileyi bir masa etrafında topladı.

TÜM AİLE BİR ARADA

Yemek dönüşü Türkan'ı eve bırakma görevi Somer'e düştü.

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Akşam yemeğinde Özer ve Mustafa ile konuşan Rüçhan, Somer'in Türkan'ın yanına gittiğini duyunca çok sinirlendi.

Gün aydınlanınca Somer, ilk iş olarak Türkan'ın yanına gitti. İkilinin güzel başlayan günü Türkan'ın "Sadece çocuğumun babası olduğun için buradasın" sözleriyle yerini tartışmaya bıraktı.

Türkan'ın eve dönmediği her dakikayı kendi lehine kullanan Rüçhan, Mine ile işbirliği yaptı.

RÜÇHAN'DAN TÜRKAN'A HAİN PLAN

Türkan'ın eşyalarını almak için Korman Malikanesi'ne giden Dönüş ve Derya, Rüçhan'ın planlarından habersiz Somer'in Mine'nin yanına taşındığını düşündüler.

SOMER ARTIK MİNE İLE Mİ YAŞAYACAK?

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Kardeşlerinden duydukları ile şoke olan Türkan, Somer'in tüm çağrılarına rağmen buluşma yemeğine gitmedi.

Dizinin final sahnesinde,

Mustafa ile arasında büyük bir uçurum açıldığını hisseden ve ilaç içerek hayatına son vermek isteyen Sevilay, oğlunu arayarak helallik istedi.

Korman Malikanesi'ne gelen polisler, Rüçhan Hanım'ı Özer'in darp davasında azmettirici olduğu gerekçesi ile gözaltına aldılar.

RÜÇHAN GÖZALTINA ALINDI

Somer ise ilişkilerine şans vermemek için direnen Türkan'ın çalıştığı restoranı satın aldı ve karısının karşısına bu kez patron olarak çıktı.

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TÜRKAN'IN YENİ PATRONU SOMER