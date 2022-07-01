'Oğlumun hakkı yendi' dedi, ortalık karıştı... Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya ve annesi Gülhayat Karacakaya'ya sert yanıt

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'OĞLUMUN HAKKI YENDİ'

Ünlü sunucu, Gülhayat Karacakaya'nın Batuhan'ın elenmesinin ardından sosyal medya hesabında yaptığı 'Oğlumun hakkını yiyeler haklarında boğulsunlar. 10 gündür her yere yazdım, çırpındım. Oğlumun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki? duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece 'hak' dediği için iki senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri' paylaşımına kayıtsız kalmadı.

Canlı yayında "Yarışmacıların aileleri çocukları kazanamadığı zaman bize düşman oluyorlar. Sevgili Batuhan'ın annesi sağ olsun bizi tebrik etmiş, teşekkür etmiş. Buradan Gülhayat Hanım'a selamlar. Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu. Panaromalar suçlu... Bütün ihale de bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor; bizim kimden ne çıkarımız olabilir? Biz Batuhan'ı seviyoruz. Batuhan ile ilgili hiçbir problemimiz olmadı. Dediğim gibi anneler, babalar evlatları için daha hassas davranıyorlar. Geçen sene Aleyna'nın annesi bu konuda maşallah çok aktifti. Bu sene de Batuhan'ın annesi finali güzel yaptı." diyen Acun Ilıcalı, Survivor Extra programında iddialara tek tek yanıt verdi.

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'ÜÇ OYLAMAYA GİRMİŞ, İKİSİNDE ELENMİŞ!'

Batuhan Karacakaya'nın Instagram sayfasındaki "Benim de bir mektubum var... Bekleyin..." mesajına da değinen Acun Ilıcalı'nın açıklamaları:

*Sağ olsun Batuhan'ın annesi 'hakkımız yendi' dedi ya... Nisa, Batuhan'ın 3 katı oy almış. Senin ne hakkın yenmiş? Oğlunun ne hakkı yenmiş? Nerede oy? Ben Batuhan'ı severim de... 3 oylamaya girmiş hayatında, ikisinde elenmiş zaten. Batuhan'ın kendisini garip bir yerde gördüğünü tahmin etmiyorum da, eğer annesi oğlunun hakkının yendiğini emeğinin çalındığını düşünüyorsa biz noter tasdikli oyları yayınlarız sorun değil.

* Dünkü oylamayı söylüyorum: Nisa'nın oyu Batuhan'ın 3 katı. Ondan sonra da 'benim oğlumun hakkı yendi.' Kim oğlunun hakkını niye yesin? Tabii ki Batuhan'ı destekleyenler de var ama karşı taraf 3 katı diyorum. Batuhan çok iyi bir yarışmacı, kendisini de severim. Ancak bu Survivor'ı bu kadar hırs yapan arkadaşımız, aslında hatayı hırs yapmasında, kafayı ‘birinci olacağım’ diye bu işe takmasında arasın. Kafaya takanı birinci yapmıyorlar. Kız ‘birinci olacağım’ demedi. Gayet normal bir hayat yaşadı, bütün Türkiye onu sevdi.

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'KİMSE BİZİ TÖHMEN ALTINDA BIRAKAMAZ'

* Burası insanların takdir ettiği bir platform. Zaten noter var, oylama var. Ona emanet etmişiz kendimizi. Sonucu alıyoruz ve koyuyoruz. Ne yapacağız yani! Senin 'hakkım yeniyor' demen için, 10 oylamadan çıkarsın da, sıra dışı bir şey olur biz de deriz ki 'aa burada garip bir şey oldu'. Zaten çıktığın oylama yok, her oylamada elenmişsin.

* Batuhan mektup falan yazmış. Bekliyorum. O mektuba da gerekli cevabı veririz. Buradaki konu şu, açık açık söylüyorum biz kimsenin emeğimizi töhmet altında bırakmasına izin vermeyiz, vermeyeceğiz de...

'NAMUSUMUZA DİL UZATANI AFFETMEM'

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*Yıllar önce bir kadın çıktı, iddialarda bulundu. Mahkemeye verdim. Geldiler 'mahkemeyi geri çek' diye, ofisime kadar geldiler! Rica ettiler. Dedim ki 'Herkesi affederim ben ama namusumuza dil uzatanı affetmem. Mahkemeyi geri çekmedim. Çatır çatır kazandım. Her şeyi kazandım. Bütün Türkiye gördü bunu.

* Biz emeğimize, bu kadar kişinin emeğine kalkıp da birilerinin dil uzatmasına izin vermeyiz. Burada kimsenin hakkı yenmez.

'ATAKAN'IN OLAYI MONTAJ HATASI'

* Kazara bir şeyler olabilir. Onu da söyleyeyim. Atakan'ın tanıtımı montaj hatasıdır. Biliyorum kötü niyet yoktu. Montajda hata vardı o gün. Ben çok hata yaptım, ben kasti bir şey yapmadım. Birisini üzdüysem de telafi ettim.

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*Kalkacak birileri oradan 'hakkımız yendi' biz senin hakkını niye yiyelim ya! Kimse bizim namusumuza dil uzatmayacak, herkes haddini bilecek.

HESAP KAPANDI

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından kısa bir süre sonra Gülhayat Karacakaya'ya ait Twitter hesabı ise kapatıldı. 'Mektubukm var' diyen Batuhan Karacakaya ise Instagram hesabında sevenlerine moral veren bir video yayınladı. Genç oyuncunun bu hamlesi sosyal medyada 'geri adım attı' olarak yorumlandı.