Oğlum dizisinin Kaan'ı Emir Kaan Özkan kimdir, kaç yaşında? Emir Kaan ÖzKan'ın oynadığı diziler

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Ay Yapım imzalı yeni dizi Oğlum oyuncuları ve konusuyla dikkat çekiyor. Bir umut hikayesinin anlatıldığı Oğlum dizisinde Kaan karakteri de merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Emir Kaan Özkan hakkında bilgiler...

EMİR KAAN ÖZKAN KİMDİR?

2015 doğumlu olan Emir Kaan Özkan, Oğlum dizisinde İlyas ve Melike çiftinin oğlu Kaan'ı canlandırıyor. Daha önce de Misafir dizisinde rol alan Emir Kaan Özkan başarılı performansıyla izleyici tarafından çok sevildi. 2021 yılında Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde olduğu Misafir dizisiyle tanınan Emir Kaan Özkan, şimdilerde ise Oğlum dizisiyle ekran macerasına devam ediyor.