Oğlu doğunca mesleğinden vazgeçmişti… 16 yıldan sonra gelen sürpriz fotoğraf!

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“Ben artık oyunculuktan emekli oluyorum ve Hollywood’u terk ediyorum” dediğinde daha sadece 38 yaşındaydı…
Bunun iki katı yaşta olmasına rağmen hâlâ arı gibi çalışan meslektaşlarına bakılınca Bridget Fonda’nın aldığı bu karar herkesi şaşkına çevirdi.
23 YILDIR GÖZLERDEN UZAKTA YAŞIYOR
2002’den beri gözlerden uzakta bir yaşamı seçen ünlü oyuncu Peter Fonda'nın kızı, Jane Fonda'nın yeğeni ve Hollywood’un en büyük efsanelerinden Henry Fonda'nın da torunu…
Sadece sahip olduğu bu güçlü soyadı bile ona hayatı boyunca bütün kapıları açacak olsa da Bridget Fonda verdiği karardan dönmedi ve gözlerden kaybolup gitti.
KENDİNİ TEK OĞLUNU BÜYÜTMEYE ADAMIŞTI
Bu süre boyunca kendini tek oğlunu büyütmeye adayan Brigdet Fonda zaman zaman yaşadığı Los Angeles sokaklarında görüntüleniyordu ve hayranları onu bu halde gördükleri için üzülüyordu…
61 yaşındaki oyuncu ne zaman fotoğrafı çekilse dağınık saçları aldığı kilolar, üzerindeki eski kıyafetler ve sağlıksız görüntüsüyle dikkat çekiyor ve hayatının yolunda gitmediği, mutsuz olduğu söylentilerine konu oluyordu.
ONU GÖRENLER HALİNE ÜZÜLÜYORDU... ARTIK HER ŞEY DEĞİŞTİ!
Bu durum ünlü oyuncunun son fotoğraflarıyla değişmiş gibi görünüyor…
Bir hayli kilo verdiği görülen Bridget Fonda yıllar sonra saçlarını derleyip topladığı, giyim kuşamına dikkat ettiği bakımlı haliyle ortaya çıktı.
GÖRÜNTÜSÜ TAMAMEN FARKLI... 16 YIL SONRA İLK KEZ KOCASIYLA YAN YANA
Ama bu değişen görüntünün de ötesinde dikkat çeken durum ünlü oyuncunun yanında müzisyen kocası Danny Elfman’ın da bulunmasıydı.
Bridget Fonda ve eşi Danny Elfman 16 yıl sonra ilk kez birlikte görüntülendi ve zamanın onları daha da yakınlaştırdığını kanıtladı.
İkili garajlarını yenilemekte olan bir müteahhitle konuşurken görülüyordu.
ÜNLÜ MÜZİSYEN TACİZ İDDİALARIYLA GÜNDEMDEYDİ
71 yaşındaki tanınmış müzisyen Elfman kısa bir süre önce cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış, ikilinin evliliğinin de bu yüzden yara aldığı söylenmişti.
Besteci Nomi Abadi, Elfman'ın 2015-2016 yılları arasında kendisine yönelik çok sayıda cinsel taciz ve suiistimal vakasına karıştığını iddia etmişti.
Elfman bu iddiaları reddetti ancak iddiaların sahibi Abadi ile 830 bin dolarlık bir “suskunluk” anlaşması imzaladı.
HER ŞEYE RAĞMEN BİRBİRLERİNDEN VAZGEÇMEDİLER
Nomi Abadi geçen yıl ortaya çıkıp Danny Elfman’ın kendisine bu parayı ödemediğini ve iftira attığını iddia etti. Ve ünlü müzisyene 830 bin dolarlık anlaşmanın tamamını ödemesi için dava açtı.
Bridget Fonda ve Danny Elfman 2003’te evlenmiş ve ilişkilerini meraklı gözlerden uzak tutmak için çok uğraşmıştı.
Çift çocukları olduktan sonra da hiç ortalarda görünmedi ve birlikte son kez poz verdiklerinde takvimler 2009 yılını gösteriyordu…
“ÜNSÜZ GİBİ YAŞAMAK ÇOK GÜZEL, GERİ DÖNMEM”
Bridget Fonda emeklilik kararı almadan kısa bir süre önce ciddi bir trafik kazası geçirmiş, omuriliğinden yaralanmış ve zor toparlanabilmişti.
Şu anda 20 yaşında olan oğulları Oliver'ı büyütmeye odaklanmak için spot ışıklarından çekildiğini açıklayan Bridget Fonda iki yıl önce bir röportaj vermiş ve “sivil hayat” çok güzel diyerek oyunculuğa dönmeye hiç niyeti olmadığını açıklamıştı.