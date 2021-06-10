Oğlan Bizim Kız Bizim'in oyuncuları kim ve konusu ne? İşte filme dair ayrıntılar

"Oğlan Bizim Kız Bizim", İstanbul'da yaşayan ve birbirlerini hiç tanımayan düğün organizatörü Zeynep ile oto tamircisi Barış'ın romantik komedi tadındaki hikayesini anlatıyor. İşte, filme dair ayrıntılar...

Uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisinden beklediği evlilik teklifini bir türlü alamamış Zeynep yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından bir radyonun düzenlediği yarışmayı kazanarak Antalya'da bir tatil kazanır. Aynı yarışmayı kazanan diğer kişi ise son derece eğitimli ve kültürlü bir oto tamircisi olan Barış'tır. Karşılaştıkları ilk andan itibaren kavga etmeye başlayan ikili, yanlarında gelen en yakın arkadaşlarının da yardımıyla tatili birbirlerine zehir ederler. Ne var ki zorunlu olarak birlikte geçirdikleri zaman süresince aralarında duygusal bir yakınlaşmanın kıvılcımları da gözle görülür hale gelecektir.

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