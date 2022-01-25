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Ogeday kazandığı oyunu 'Mekanın cennet olsun Aydın Abi' diyerek bitirdi... Akıllara eski Survivor yarışmacısı geldi

#Survivor#Survivor Ogeday#Ogeday Kimdir
Ogeday kazandığı oyunu Mekanın cennet olsun Aydın Abi diyerek bitirdi... Akıllara eski Survivor yarışmacısı geldi

Survivor All Star'ın son bölümünde Ogeday Girişken'in dile getirdiği ifade, izleyicilerin dikkatini çekti. Oyunu kazanmasının ardından "Mekanın cennet olsun Aydın abi" ifadesinde bulunan Ogeday, akıllara 2010 yılında yarışma kadrosunda yer alan Aydın Gülşen'i getirdi. Ogeday Girişken'in bu ifadede bulunmasının ardından izleyiciler, "Aydın abi öldü mü" sorularına yanıt aradı.

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Ogeday Girişken'in oyunu kazanmasının ardından dile getirdiği "Mekanın cennet olsun Aydın Abi" ifadesinin ardındaki gerçek ortaya çıktı. İlk olarak, Survivor teknik ekibinde yer alan ve "Aydın abi" olarak bilinen eski Survivor yarışmacısı Aydın Gülşen'in akıllara gelmesiyle birlikte gerçek açıklığa kavuşturuldu. 

"MEKANIN CENNET OLSUN AYDIN ABİ"

Bu yıl Survivor Gönüllüler takımında yer alan Ogeday Girişken'in, kazandığı oyunun ardından kullandığı mekanın cennet olsun ifadesini, Survivor öncesi kaybettiği bir yakını için kullandığı öğrenildi. 

Ogeday kazandığı oyunu Mekanın cennet olsun Aydın Abi diyerek bitirdi... Akıllara eski Survivor yarışmacısı geldi

AYDIN GÜLŞEN KİMDİR?

Ogeday'ın ifadelerinin ardından Akıllara gelen ilk isim olan Aydın Gülşen, Var Mısın Yok Musun, Survivor ve Yok Böyle Dans yarışmalarındaki performansı ile dikkat çekmişti. Aydın Gülşen'in Acun Ilıcalı'nın Survivor teknik ekibinde görev aldığı biliniyor.

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2009- Var Mısın Yok Musun
2010 - Survivor
2011 - Yok Böyle Dans

OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Ogeday 1992 doğumludur. Adanalı olan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor’a katıldı ve şampiyon oldu. Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü mezunudur. Fenerbahçe‘de kürek sporu dalında yer aldı. 

Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. Sırada tamamladı. 

Survivor’ın ardından dizilerde de rol almaya başlayan Ogeday Girişken’in rol aldığı yapımlar arasında Bir Litre Gözyaşı, Savaşçı ve Alparslan Büyük Selçuklu bulunuyor.

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