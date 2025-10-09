Öfke gözünü kararttı, tahtı bile görmüyor... Büyük oğlu resti çekti: Ya kardeşim ya ben!

Haberin Devamı

Prens Harry ile karısı Meghan Markle'ın beş yıl önce aileden ayrıldıktan sonra neler yaptığını, neler söylediğini artık bilmeyen kalmadı.

Sussex çifti yani Harry ve Meghan, İngiliz kraliyet ailesini eleştiri yağmuruna tuttu. Elbette aile, onlar gibi cevap verecek konumda olmadığı için de kendilerini frenleme gereği bile duymadılar.

Diğer yandan Kral Charles, her nasılsa küçük oğlu Harry'yi de tam olarak hayatından çıkaramıyor. Durmadan 'zeytin dalı uzatmak' olarak nitelendirilecek adımlar atıyor.

KARDEŞİYLE BARIŞMAYI AKLINDAN BİLE GEÇİRMİYOR

Ama Harry'nin ağabeyi William'ın kardeşi konusundaki fikirleri çok sert... Onunla barışmayı aklının köşesinden bile geçirmiyor.

İşte son günlerde bu konuda bir iddia dolaşıyor ortalıkta. Buna göre 43 yaşındaki William, babası Kral Charles'ın Harry'ye sürekli barışabilecekleri yolunda mesaj vermesinden rahatsız oluyor.

Buckingham Sarayı'ndan bir kaynağın anlattığına göre William, babasına resti çekti... "Ya ben ya Harry" dedi.

Bu kaynağa bakılırsa hayatını ailesine adayan William, bu sorunu temelden çözmek istiyor.

Diğer yandan Harry de bir yandan babasıyla barış görüşmeleri yaparken diğer yandan ailesini "sırtlarından bıçaklamaya" devam ediyor.

'WILLIAM İNTİKAM PEŞİNDE DEĞİL... AİLE İÇİN EN İYİSİNİ İSTİYOR'

Söz konusu kaynak "William intikam peşinde değil... O tamamen ailesi için en iyi olana odaklanmış durumda" dedi.

Bütün bunların yanı sıra bir de kanserle boğuşan 76 yaşındaki Kral Charles, küçük oğlu Harry'ye, William'dan daha yumuşak davranıyor. Hatta daha geçen ay onunla oturup bir saatliğine de olsa konuştu.

Diğer yandan William ise Kral'ı koruma görevini gayet ciddiye alıyor. Onun arzusu babası Charles'ın, kendisinin ona yönelttiği uyarıları ciddiye alması.

Söz konusu kaynak "William aynı zamanda Harry'yi duygusal olarak değilse de stratejik olarak en iyi anlayan kişi" diye sürdürdü değerlendirmesini.