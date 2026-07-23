Odyssey rekorlar kırıyor, biletler karaborsaya düştü… Böyle film çekmek kolay mı! Ünlü yönetmenin sette yasak ettiği eşyalar herkesi şaşırttı

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Eğer almadıysanız biraz daha beklemeniz gerekecek… Görünen o ki bu büyük olay yaratan film sinema salonlarını son yıllarda hiç görülmemiş şekilde canlandırdı. Ülkemizde dahi The Odyssey izlemek için salonlarda zar zor yer bulunuyor.

Durum ABD’de ise bir başka çılgınlık boyutunda. Filmi şimdiden defalarca kez izleyen sinema ve Nolan fanatikleri olduğu gibi salonlarda yer bulmak çok zor olduğu için karaborsada önceden alınmış biletlerin 7 bin dolara alıcı bulduğu söylentileri bile var!

Christopher Nolan’ın tamamını IMAX kameralarla çektiği bu devasa bütçeli filmin gördüğü ilginin sebepleri açık. Homeros’un Odisey destanından uyarlanan filmi çeken Nolan, sinema severlerin her yeni filmini çok merak ettiği bir yönetmen.

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Bu destanı filme dönüştürürken teknik olarak birçok konuda stüdyolara ve yeni nesil teknolojilere meydan okuyan Nolan filmin kadrosuna birçoğuyla daha önce de çalıştığı Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Jon Bernthal, John Leguizamo, Mia Goth, Elliot Page ve Samantha Morton gibi isimleri dahil edince bu ilgi kaçınılmaz…

Altı farklı ülkede çekilen ve 600 kilometre uzunluğunda IMAX 70mm film kullanılan Odyssey filminin yapım maliyeti 250 milyon dolar. Geçen Cuma gösterime giren film çoktan 28o milyon dolardan fazla gişe yaparak maliyetini çıkardı.

Ancak filmin tanıtımına daha yapım maliyeti kadar para harcandığı düşünülürse filmin kazanması gereken daha büyük gişe başarıları olduğu ortada… Bu kadar teknik bilginin ardından biraz da filmin setinde yaşanan ilginç şeylere biraz göz atalım…

Christopher Nolan çalıştığı oyuncular ve seyircileri tarafından çok sevilse de çok katı kuralları olan bir yönetmen olarak tanınıyor. Akıllı telefonu veya e-posta adresi olmadığı bilinen Nolan'ın Odyssey filminin setinde koyduğu yasaklar da çok konuşulacağa benziyor…

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Filmin başrollerinden birini canlandıran Anne Hathaway, yaptığı bir açıklamada 55 yaşındaki yönetmenin, “alternatif bir gerçeklik balonu yaratmak” amacıyla kimsenin UGG bot giymesine, cep telefonu kullanmasına veya hatta sandalyede oturmasına izin vermediğini söyledi.

Nolan'ın ayrıca sette sigara içmeyi ve su şişelerini de yasakladığı söyleniyor ve bir diğer başrol Robert Pattinson, ünlü yönetmenin Odyssey oyuncu kadrosunun 45 dakika boyunca sandaletlerle kamp alanına yürümesini şart koştuğunu söylüyor.

Geçtiğimiz gün CBS Mornings yayınına katılan En İyi Yönetmen ve En İyi Film Oscar’ı sahibi Nolan bu katı tutumunun sebebini anlatıp yasaklarını savundu.

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“Komik olan şu ki, bu çok eski bir hikâye olsa da sette mikrofon tutan bir adam olabilir. Devasa bir kameranız var, her yerde ekip var, ama UGG botları gibi bir şey sizi garip bir şekilde gerçeklikten uzaklaştırabiliyor."

Birçok modern şeyi yasaklamasını "Ve her zaman anın içinde kalmak istiyorsunuz. Oyuncular için yaratmaya çalıştığımız dünyanın aksine, gerçek dünyadasınız. Anın içinde kalmak istiyorum." diye açıklayan Christopher Nolan oyuncuların çekime başlamak için dağa tırmanmak zorunda kalmasını da “Robert Pattinson filme başladığında, bin metre yükseklikte bir dağın tepesinde çekim yapıyorduk ve herhangi bir yol inşa edememiştik. Çekime bu muazzam yürüyüşle başlıyorduk ve oyuncular işlerine başlamadan önce onları tamamen tüketmiş oluyorduk” sözleriyle anlattı.

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Bu arada cep telefonu kullanmayan Nolan’ın bu dev filminin başrolüne seçtiği Matt Damon’ı bile kendisinin arayamadığı, bu görevi eşi Emma’ya verdiği ve yıldız oyuncunun rolü kaptığından bu şekilde haberi olduğunu da hatırlatalım…

Üç saatlik destansı film, Nolan için aynı zamanda bütün ailesiyle çalıştığı bir film oldu: Ünlü yönetmen eşi Emma'yı yapımcı olarak, 25 yaşındaki oğlu Rory'yi sanat departmanına yardımcı olarak, 25 yaşındaki kızı Flora'yı kostüm asistanı olarak ve 18 yaşındaki oğlu Magnus'u da yapım asistanı olarak görevlendirdi.