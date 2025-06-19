Ödüllü yönetmenin korkunç sonu... Ağzını bantlayıp bıçakladılar... Sonra da battaniyeye sarıp bıraktılar... Her şey elmaslı saat için

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Çektiği Gods of War adlı filmle tanınan Jennifer Abbot, faili hakkında henüz hiçbir bilgi bulunmayan bir cinayet sonucu hayatını kaybetti.

69 yaşındaki Abbott, İngiltere Camden'daki evinde geçtiğimiz cuma günü ölü bulundu.

BIÇAKLAYIP BATTANİYEYE SARMIŞLAR

Bıçaklandığı belirlenen Abbott'ın cansız bedeni yeğeni tarafından battaniyeye sarılmış olarak bulundu. Talihsiz yönetmenin ağzının da bantlanmış olduğu belirtildi.

Komşularının belirttiğine göre Abbott, bir süre önce yaşadığı apartmanın boşluğunda uyuşturucu kullanan bazı kişilerle tartıştı.

Hatta Jennifer Abbott, bir arkadaşına bu olaydan çok etkilendiğini ve geceleri uyumaktan korktuğunu gözyaşları içinde anlattı.

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Abbott'ın son olarak cansız bedeninin bulunmasından üç gün önce köpeğini gezdirirken görüldüğü belirtiliyor.

YEĞENİ KORKUNÇ GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTI

Bir komşusunun anlattığına göre Abbott'ın cansız bedeninin bulunması da tüyler ürperten bir şekilde gerçekleşti...

Yönetmenin cansız bedenini bulan ve büyük bir şok yaşayan kişi ise yeğeni oldu. Bir komşusunun anlattığına göre cansız bedenin bulunduğu gün yeğeni Abbott'ın evine gitti.

Sonra da "Biri bana yardım etsin" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine komşusunun oğlu koşarak Abbott'ın dairesine gitti. Kapıyı kırdılar ve korkunç bir görüntüye karşılaştılar.

Jennifer Abbott'ın bedeni bir battaniyeye sbarılıydı, üstelik ağzı da bantla kapatılmıştı.

KÖPEĞİNİ DE TUVALETE KİLİTLEMİŞLER

Bu arada talihsiz kadının köpeğinin de üç gün boyunca tuvalette kilitli bırakılmış olduğu da ortaya çıktı.

Cinayetin, Jennifer Abbott'ın sahip olduğu, üzeri elmaslarla süslü Rolex marka kol saati yüzünden işlendiği düşünülüyor.

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Polisin verdiği bilgiye göre söz konusu saat Abbott'ın evinde hiçbir yerde bulunamadı.

Mesleki alanda Sarah Steinberg adını kullanan Jennifer Abbott, bir süre film endüstrisinde çalıştı... 'Gods of War' adlı belgeseliyle ödül kazanmıştı.

Polise göre cinayet Abbott'ın sahip olduğu üzeri elmas taşlarla süslü Rolex marka saat için işlendi.

Sosyal medya hesabında Dan Ackroyd, Paris Hilton ve Kate Hudson gibi ünlülerle çektirdiği pozları da yer alıyor Abbott'ın.