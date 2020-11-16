MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriÖdüllü yarışma Kelime Oyunu ekrana döndü
GeriTelevizyon Ödüllü yarışma Kelime Oyunu ekrana döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 16.11.2020 - 08:28 | Son Güncelleme:

Ödüllü yarışma Kelime Oyunu ekrana döndü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ödüllü yarışma Kelime Oyunu ekrana döndü
Abone Olgoogle-news

Fenomen yarışma programı “Kelime Oyunu” yeni sezonu bu akşam açıyor.

Ali İhsan Varol’un sunuculuğunu üstlendiği program hafta içi her akşam saat 19.45’te teve2’de izleyiciyle buluşacak. Kısa zamanda yarışma programları arasında bir kült haline gelen “Kelime Oyunu”, daha ilk sezonunda, Türk Dil Kurumu tarafından “Türkçe’nin doğru kullanımı ve Türkçe’ye yaptığı katkılar’’ nedeniyle ödüle layık görülmüştü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle