Ödüllü yarışma Kelime Oyunu ekrana döndü

Ali İhsan Varol’un sunuculuğunu üstlendiği program hafta içi her akşam saat 19.45’te teve2’de izleyiciyle buluşacak. Kısa zamanda yarışma programları arasında bir kült haline gelen “Kelime Oyunu”, daha ilk sezonunda, Türk Dil Kurumu tarafından “Türkçe’nin doğru kullanımı ve Türkçe’ye yaptığı katkılar’’ nedeniyle ödüle layık görülmüştü.