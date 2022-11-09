Ödüllü film Kurak Günler 9 Aralık’ta vizyonda

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Dünya prömiyeri 75. Cannes Film Festivali’nde gerçekleşen, Türkiye prömiyerini 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan filmin vizyon afişi de yayınlandı.
Film, Antalya’dan ‘en iyi yönetmen’, ‘en iyi erkek oyuncu’ başta olmak üzere toplam 9 ödülle dönmüştü.
Yapımın başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç yer alıyor.
Film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre, belediye başkanı Selim, Şahin ve Murat arasında yaşananları anlatıyor.