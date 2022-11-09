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Ödüllü film Kurak Günler 9 Aralık’ta vizyonda

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#Emin Alper#Kurak Günler#75. Cannes Film Festivali
Ödüllü film Kurak Günler 9 Aralık’ta vizyonda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 09:00

Emin Alper’in yazıp yönettiği “Kurak Günler” 9 Aralık’ta vizyonda.

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Dünya prömiyeri 75. Cannes Film Festivali’nde gerçekleşen, Türkiye prömiyerini 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapan filmin vizyon afişi de yayınlandı.

Film, Antalya’dan ‘en iyi yönetmen’, ‘en iyi erkek oyuncu’ başta olmak üzere toplam 9 ödülle dönmüştü.

Ödüllü film Kurak Günler 9 Aralık’ta vizyonda

Yapımın başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç yer alıyor.

Film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre, belediye başkanı Selim, Şahin ve Murat arasında yaşananları anlatıyor.

 

 

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#Emin Alper#Kurak Günler#75. Cannes Film Festivali

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