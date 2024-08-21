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Ödüller zirvedeki isimlere

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#16. Altın Zirve Ve Kariyer Ödülleri#Demet Şener#Özge Ulusoy
Ödüller zirvedeki isimlere
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 10:18

16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Kelebek, ‘yılın en iyi magazin gazetesi’ ödülünü aldı.

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16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri, önceki akşam Sudatur Gemisi’nde yapılan törenle sahiplerini buldu. Organizatörlüğünü Tuğçe Sarıkaya Dağıstan’ın üstlendiği gecede sanat, spor, iş ve medya dünyasının başarılı isimleri ödüllendirildi.

Sunuculuğunu Özge Ulusoy ve Demet Şener’in üstlendiği ödül töreninde kırmızı halı röportajlarını ise Wilma Elles yaptı.
Kelebek’in ‘yılın en iyi magazin gazetesi’ ödülüne layık görüldüğü gecede Derya Karadaş, Yonca Evcimik, Yeliz, Norm Ender, Bade İşçil, Ebru Polat, Yavuz Seçkin ve Kaya Çilingiroğlu da çeşitli kategorilerde ödüllendirildi.

Gecede Aziz Kotuz tarafından “güçlü kadın” konseptiyle bir saç defilesi de düzenlendi. Şebnem Schaefer, Demet Şener, Özge Ulusoy ve Wilma Elles podyumda farklı saç tasarımlarıyla yürüdü.

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Ben de hava atayım

Demet Şener “Herkes hava atıyor, ben de atayım. Çünkü devamlı İspanya’ya gidip geliyorum. Oğlum Real Madrid’in basketbol alt takımında oynuyor, çok gururluyum” dedi.

Ödüller zirvedeki isimlere

‘Yılın en iyi magazin gazetesi’ seçilen Kelebek’in ödülünü Sayit Durmaz aldı.

Derya Karadaş, ‘yılın en iyi kadın oyuncusu’ ödülünü aldı.

Ödüller zirvedeki isimlere

Norm Ender, ‘yılın en iyi rap’çisi’ seçildi.

Ödüller zirvedeki isimlere

Kaya Çilingiroğlu’na ‘yılın en iyi spor yorumcusu’ ödülü verildi.

Ödüller zirvedeki isimlere

Yonca Evcimik, ‘yılın konser projesi’ ve ‘ikonik popstar’ ödülleri ile ‘hayvan hakları onur ödülü’nün sahibi oldu.

Ödüller zirvedeki isimlere

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Bade İşçil, ‘yılın en sevilen kadın oyuncusu’ seçildi.

Ödüller zirvedeki isimlere

 

 

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#16. Altın Zirve Ve Kariyer Ödülleri#Demet Şener#Özge Ulusoy

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