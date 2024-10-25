Ödüller sahiplerini buldu

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Demet Şener ve Özge Ulusoy’un sunduğu organizasyonda yıldızlar geçidi yaşandı. Etkinliğe moda, sanat ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı. Organizasyon, Eylem Keser’in ev sahipliğinde ve Maya Estetik Dr. Nihat Dik ana sponsorluğunda gerçekleşti. Alanında birçok önemli ismin ödül aldığı gecede sahneye çıkanlar, Ankara’da yaşanan olayla ilgili teröre lanet okudu. Gecede “yılın en başarılı magazin eki” ise Kelebek ekine gitti.



