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Ödüller sahiplerini buldu

Güncelleme Tarihi:

#Reputation Awards#Çırağan Sarayı#Kelebek
Ödüller sahiplerini buldu
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 09:48

Reputation Awards önceki akşam Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti.

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Demet Şener ve Özge Ulusoy’un sunduğu organizasyonda yıldızlar geçidi yaşandı. Etkinliğe moda, sanat ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı. Organizasyon, Eylem Keser’in ev sahipliğinde ve Maya Estetik Dr. Nihat Dik ana sponsorluğunda gerçekleşti. Alanında birçok önemli ismin ödül aldığı gecede sahneye çıkanlar, Ankara’da yaşanan olayla ilgili teröre lanet okudu. Gecede “yılın en başarılı magazin eki” ise Kelebek ekine gitti.

Ödüller sahiplerini buldu

Berksan, “Kalbim Avucunda” şarkısı ile “yılın en iyi single çalışması” ödülünü aldı.
Ödüller sahiplerini buldu

Oktay Kaynarca, “yılın en başarılı yarışma programı sunucusu” ödülünü aldı.
Ödüller sahiplerini buldu

Zeynep Mansur, “Yıllar Sonra” ile “yılın en iyi cover şarkısı” ödülünün sahibi oldu.
Ödüller sahiplerini buldu

Murat Aygen, “yılın erkek dizi oyuncusu” ödülünü aldı.
Ödüller sahiplerini buldu

Metin ve Eda Özülkü çifti, “yaşam boyu onur ödülü”nün sahibi oldu.
Ödüller sahiplerini buldu

Dilan Çıtak, “Virane” ile “yılın klibi” ödülünün sahibi oldu: “Mutluluk duyuyorum. Bu klip için çok uğramıştık. Hak ettiği yere ulaşması bizi mutlu etti.”
Ödüller sahiplerini buldu

Kelebek, “yılın en başarılı magazin eki” ödülüne layık görüldü. Kelebek’in ödülünü ekip adına Sayit Durmaz aldı.
Ödüller sahiplerini buldu

Damla Sönmez, ‘yılın en iyi sinema kadın oyuncusu’ ödülüne layık görüldü.
Ödüller sahiplerini buldu

Mustafa Topaloğlu, “yılın fantezi müzik sanatçısı” ödülünün sahibi oldu.
Ödüller sahiplerini buldu

En büyük ödül Sinem

Ekin Uzunlar, ‘yılın halk müziği sanatçısı’ ödülünü aldı. Uzunlar, geceye sevgilisi Sinem Durmuş’la katıldı. Şarkıcı, “En büyük ödül Sinem. Şu an burada evlensek sırıtmaz çünkü Çırağan Sarayı’ndayız” dedi.

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#Reputation Awards#Çırağan Sarayı#Kelebek

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