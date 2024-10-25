Ödüller sahiplerini buldu

Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 09:48
Reputation Awards önceki akşam Çırağan Sarayı’nda gerçekleşti.
Demet Şener ve Özge Ulusoy’un sunduğu organizasyonda yıldızlar geçidi yaşandı. Etkinliğe moda, sanat ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı. Organizasyon, Eylem Keser’in ev sahipliğinde ve Maya Estetik Dr. Nihat Dik ana sponsorluğunda gerçekleşti. Alanında birçok önemli ismin ödül aldığı gecede sahneye çıkanlar, Ankara’da yaşanan olayla ilgili teröre lanet okudu. Gecede “yılın en başarılı magazin eki” ise Kelebek ekine gitti.
Berksan, “Kalbim Avucunda” şarkısı ile “yılın en iyi single çalışması” ödülünü aldı.
Oktay Kaynarca, “yılın en başarılı yarışma programı sunucusu” ödülünü aldı.
Zeynep Mansur, “Yıllar Sonra” ile “yılın en iyi cover şarkısı” ödülünün sahibi oldu.
Murat Aygen, “yılın erkek dizi oyuncusu” ödülünü aldı.
Metin ve Eda Özülkü çifti, “yaşam boyu onur ödülü”nün sahibi oldu.
Dilan Çıtak, “Virane” ile “yılın klibi” ödülünün sahibi oldu: “Mutluluk duyuyorum. Bu klip için çok uğramıştık. Hak ettiği yere ulaşması bizi mutlu etti.”
Kelebek, “yılın en başarılı magazin
eki” ödülüne layık görüldü. Kelebek’in ödülünü ekip adına Sayit Durmaz aldı.
Damla Sönmez, ‘yılın en iyi sinema
kadın oyuncusu’ ödülüne layık görüldü.
Mustafa Topaloğlu, “yılın fantezi müzik sanatçısı” ödülünün sahibi oldu.En büyük ödül Sinem
Ekin Uzunlar, ‘yılın halk müziği sanatçısı’ ödülünü aldı. Uzunlar, geceye sevgilisi Sinem Durmuş’la katıldı. Şarkıcı, “En büyük ödül Sinem. Şu an burada evlensek sırıtmaz çünkü Çırağan Sarayı
’ndayız” dedi.