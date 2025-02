Ã–dÃ¼l gecesine davetsiz misafir... KÃ¼rkÃ¼nÃ¼ omuzundan sÄ±yÄ±rÄ±p attÄ± ve kocasÄ±yla birlikte kapÄ± dÄ±ÅŸarÄ± edildi

Haberin Devamı

Bu yıl 67'nci kez düzenlenen gece Los Angeles'taki Crypto.cok Arena'da gerçekleşti... Tabii ki dağıtılan ödüller bir yana bu yılki törenin en renkli anları yine kırmızı halıda yaşandı.

Müzik dünyasının ünlüleri en iddialı görüntüleriyle birer birer kırmızı halıya adım attı. Yine bazıları şıktı bazları rüküş.

Ama bu yıla damga vuran bir de skandal vardı. Kim Kardashian'ın eski eşi Kahnye West karısı Bianco Censori ile birlikte törene katıydı. Bir süre sonra da çift dışarı çıkarıldı. Çünkü West ve Censoni törene davetli değildi. Bu arada Bianca Censori'nin bütün bedenini gözler önüne seren şeffaf kıyafeti de gecerin tatsız sürpriziydi.

Censori, üzerindeki siyah kürkle kamera karşısına geçti. Fakat bir süre sonra kürkü omuzundan sıyırıp yere attı ve bedenini gözler önüne seren şeffaf kıyafetiyle ortada kaldı.

Son dönemde Travis Kelce ile yaşadığı aşkla gündemde olan Taylor Swift, törene yalnız başına katıldı. Kırmızı giysisi içinde gecenin en şık konuklarından biriydi Swift.

Sabrina Carpenter gecenin en şık konuklarından biri olarak gösterildi. Ünlü şarkıcının açık renk elbisesinin özellikle rengi çok beğenildi.



Lady Gaga kırmızı halıda her zamanki gibi gösterişli bir kıyafetle boy gösterdi.





Madison Beer gösterişli giyinme konusunda Lady Gaga ile boy ölçüşecek gibi bir elbise seçmişti.





Sevgilisi Gerard Piqque ile olaylı bir ayrılık süreci yaşayan Shakira, gece için iki renkli bir kıyafet seçti. Her ne kadar kırmızı halıya yalnız başına çıksa da iki oğlu Sacha ve Milan gecede onu yalnız bırakmadı.

Miley Cyrus, gece için siyah giyinmeyi tercih etti.

Charli XCX, gecenin en özgün giyinen ünlülerinden biriydi.

Genç şarkıcı Olivia Rodrigo da Cyrus gibi siyah giydi.

Beyonce kırmızı halıda yürümedi. Bunun yerine doğrudan salona geçti. Ama tören sonunda kazandığı ödülle sevinenlerden biri oldu.

Son dönemde Ben Affleck ile boşanmasıyla gündemde olan Jennifer Lopez de kırmızı halıda yürümedi. Ünlü yıldız gecede ödül takdim etti.

Ödül gecelerinin vazgeçilmez konuğu top model Heidi Klum'a kocası Tom Kaulitz eşlik etti.





Gracie Abrams iki renk kıyafetiyle törendeydi.





Willow Smith geceye iç çamaşırı benzeri bir kıyafetle katıldı.





YILIN EN İYİ ALBÜMÜ ÖDÜLÜ BEYONCE'NİN OLDU

Bu yılki Grammy Ödülleri töreni yılın başında Los Angeles'ta meydana gelen büyük yangından etkilenenlere yardım eli uzatmayı amaçlıyordu.

Şu ana kadar Grammy ve bu konuda işbirliği yaptığı Musicares adlı yardım kuruluşu yangın mağdurları için 2 milyon dolar dağıttı. Tören gecesi de 4 milyon dolar daha toplanması amaçlanıyordu.

Ödül dağılımına gelirsek...

Törende yılın albümü ödülü Cowboy Carter ile deneyimli şarkıcı Beyonce'nin oldu... Yılın şarkısı ödülü Not Like Us ile Kendrick Lamar'a, en iyi yeni sanatçı ödülü de Chappel Roan'a gitti.

Diğer belli başlı alanlarda ödül dağılımı ise şöyle oldu:



Pop ve dans

En iyi pop vokal albüm: Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

En iyi solo pop performansı: Sabrina Carpenter – Espresso

En iyi ikili/grup pop performansı: Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

En iyi dans/elektronik kaydı: Justice & Tame Impala – Neverender

En iyi dans/elektronik albümü: Charli XCX – Brat

En iyi dans/pop kaydı: Charli XCX - Von Dutch

En iyi geleneksel pop vokal albüm: Norah Jones – Visions

En iyi Latin pop albüm: Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran

Rock ve metal

En iyi rock performansı: The Beatles - Now And Then

En iyi rock şarkısı: St Vincent - Broken Man

En iyi rock albümü: The Rolling Stones - Hackney Diamonds

En iyi alternatif müzik albümü: St Vincent - All Born Screaming

En iyi alternatif müzik performansı: St Vincent – Flea

En iyi metal performansı: Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne - Mea Culpa (Ah! Ça ira!)

Rap

En iyi rap performansı:Kendrick Lamar - Not Like Us

En iyi melodik rap performansı: Rapsody ft Erykah Badu - 3:AM

En iyi rap şarkısı: Kendrick Lamar - Not Like Us

En iyi rap albümü: Doechii - Alligator Bites Never Heal

Country: En iyi country solo performans: Chris Stapleton - It Takes A Woman

En iyi ikili/grup performansı: Beyoncé ft Miley Cyrus - II Most Wanted

En iyi country şarkısı: Kacey Musgraves - The Architect

En iyi country albümü: Beyoncé - Cowboy Carter

R&B ve Afrobeats: En iyi R&B performansı