Ã–dÃ¼l gecesine davetsiz misafir... KÃ¼rkÃ¼nÃ¼ omuzundan sÄ±yÄ±rÄ±p attÄ± ve kocasÄ±yla birlikte kapÄ± dÄ±ÅŸarÄ± edildi

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Bu yÄ±l 67'nci kez dÃ¼zenlenen gece Los Angeles'taki Crypto.cok Arena'da gerÃ§ekleÅŸti... Tabii ki daÄŸÄ±tÄ±lan Ã¶dÃ¼ller bir yana bu yÄ±lki tÃ¶renin en renkli anlarÄ± yine kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yaÅŸandÄ±.

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼leri en iddialÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle birer birer kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya adÄ±m attÄ±. Yine bazÄ±larÄ± ÅŸÄ±ktÄ± bazlarÄ± rÃ¼kÃ¼ÅŸ.

Ama bu yÄ±la damga vuran bir de skandal vardÄ±. Kim Kardashian'Ä±n eski eÅŸi Kahnye West karÄ±sÄ± Bianco Censori ile birlikte tÃ¶rene katÄ±ydÄ±. Bir sÃ¼re sonra da Ã§ift dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ West ve Censoni tÃ¶rene davetli deÄŸildi. Bu arada Bianca Censori'nin bÃ¼tÃ¼n bedenini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren ÅŸeffaf kÄ±yafeti de gecerin tatsÄ±z sÃ¼rpriziydi.

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Censori, Ã¼zerindeki siyah kÃ¼rkle kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Fakat bir sÃ¼re sonra kÃ¼rkÃ¼ omuzundan sÄ±yÄ±rÄ±p yere attÄ± ve bedenini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren ÅŸeffaf kÄ±yafetiyle ortada kaldÄ±.Â

Son dÃ¶nemde Travis Kelce ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla gÃ¼ndemde olan Taylor Swift, tÃ¶rene yalnÄ±z baÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ± giysisi iÃ§inde gecenin en ÅŸÄ±k konuklarÄ±ndan biriydi Swift.Â

Sabrina Carpenter gecenin en ÅŸÄ±k konuklarÄ±ndan biri olarak gÃ¶sterildi. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k renk elbisesinin Ã¶zellikle rengi Ã§ok beÄŸenildi.

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Lady Gaga kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da her zamanki gibi gÃ¶steriÅŸli bir kÄ±yafetle boy gÃ¶sterdi.





Madison Beer gÃ¶steriÅŸli giyinme konusunda Lady Gaga ile boy Ã¶lÃ§Ã¼ÅŸecek gibi bir elbise seÃ§miÅŸti.





Sevgilisi Gerard Piqque ile olaylÄ± bir ayrÄ±lÄ±k sÃ¼reci yaÅŸayan Shakira, gece iÃ§in iki renkli bir kÄ±yafet seÃ§ti. Her ne kadar kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya yalnÄ±z baÅŸÄ±na Ã§Ä±ksa da iki oÄŸlu Sacha ve Milan gecede onu yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

Miley Cyrus, gece iÃ§in siyah giyinmeyi tercih etti.

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Charli XCX, gecenin en Ã¶zgÃ¼n giyinen Ã¼nlÃ¼lerinden biriydi.

GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± Olivia Rodrigo da Cyrus gibi siyah giydi.

Beyonce kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yÃ¼rÃ¼medi. Bunun yerine doÄŸrudan salona geÃ§ti. Ama tÃ¶ren sonunda kazandÄ±ÄŸÄ± Ã¶dÃ¼lle sevinenlerden biri oldu.

Son dÃ¶nemde Ben Affleck ile boÅŸanmasÄ±yla gÃ¼ndemde olan Jennifer Lopez de kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±da yÃ¼rÃ¼medi. ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z gecede Ã¶dÃ¼l takdim etti.Â

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Ã–dÃ¼l gecelerinin vazgeÃ§ilmez konuÄŸu top model Heidi Klum'a kocasÄ± Tom Kaulitz eÅŸlik etti.





Gracie Abrams iki renk kÄ±yafetiyle tÃ¶rendeydi.





Willow Smith geceye iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ± benzeri bir kÄ±yafetle katÄ±ldÄ±.





YILIN EN Ä°YÄ° ALBÃœMÃœ Ã–DÃœLÃœ BEYONCE'NÄ°N OLDU

Bu yÄ±lki Grammy Ã–dÃ¼lleri tÃ¶reni yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda Los Angeles'ta meydana gelen bÃ¼yÃ¼k yangÄ±ndan etkilenenlere yardÄ±m eli uzatmayÄ± amaÃ§lÄ±yordu.

Åžu ana kadar Grammy ve bu konuda iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± Musicares adlÄ± yardÄ±m kuruluÅŸu yangÄ±n maÄŸdurlarÄ± iÃ§in 2 milyon dolar daÄŸÄ±ttÄ±. TÃ¶ren gecesi de 4 milyon dolar daha toplanmasÄ± amaÃ§lanÄ±yordu.

Ã–dÃ¼l daÄŸÄ±lÄ±mÄ±na gelirsek...

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TÃ¶rende yÄ±lÄ±n albÃ¼mÃ¼ Ã¶dÃ¼lÃ¼ Cowboy Carter ile deneyimli ÅŸarkÄ±cÄ± Beyonce'nin oldu... YÄ±lÄ±n ÅŸarkÄ±sÄ± Ã¶dÃ¼lÃ¼ Not Like Us ile Kendrick Lamar'a, en iyi yeni sanatÃ§Ä± Ã¶dÃ¼lÃ¼ de Chappel Roan'a gitti.

DiÄŸer belli baÅŸlÄ± alanlarda Ã¶dÃ¼l daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ise ÅŸÃ¶yle oldu:



Pop ve dans

En iyi pop vokal albÃ¼m:Â Sabrina Carpenter â€“ Short n' Sweet

En iyi solo pop performansÄ±:Â Sabrina Carpenter â€“ Espresso

En iyi ikili/grup pop performansÄ±:Â Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

En iyi dans/elektronik kaydÄ±:Â Justice & Tame Impala â€“ Neverender

En iyi dans/elektronik albÃ¼mÃ¼:Â Charli XCX â€“ Brat

En iyi dans/pop kaydÄ±:Â Charli XCX - Von Dutch

En iyi geleneksel pop vokal albÃ¼m:Â Norah Jones â€“ Visions

En iyi Latin pop albÃ¼m:Â Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran

Rock ve metal

En iyi rock performansÄ±:Â The Beatles - Now And Then

En iyi rock ÅŸarkÄ±sÄ±:Â St Vincent - Broken Man

En iyi rock albÃ¼mÃ¼:Â The Rolling Stones - Hackney Diamonds

En iyi alternatif mÃ¼zik albÃ¼mÃ¼:Â St Vincent - All Born Screaming

En iyi alternatif mÃ¼zik performansÄ±:Â St Vincent â€“ Flea

En iyi metal performansÄ±:Â Gojira, Marina Viotti & Victor Le Masne - Mea Culpa (Ah! Ã‡a ira!)

Rap

En iyi rap performansÄ±:Kendrick Lamar - Not Like Us

En iyi melodik rap performansÄ±:Â Rapsody ft Erykah Badu - 3:AM

En iyi rap ÅŸarkÄ±sÄ±:Â Kendrick Lamar - Not Like Us

En iyi rap albÃ¼mÃ¼:Â Doechii - Alligator Bites Never Heal

Country:Â En iyi country solo performans:Â Chris Stapleton - It Takes A Woman

En iyi ikili/grup performansÄ±:Â BeyoncÃ© ft Miley Cyrus - II Most Wanted

En iyi country ÅŸarkÄ±sÄ±:Â Kacey Musgraves - The Architect

En iyi country albÃ¼mÃ¼:Â BeyoncÃ© - Cowboy Carter

R&B ve Afrobeats: En iyi R&B performansÄ±

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