Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası!

Güncelleme Tarihi:

#25. Yıl İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri#Uzak Şehir#Kanal D
Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 09:00

Magazinci.com tarafından düzenlenen 25. Yıl İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri, önceki gece Hilton İstanbul Maslak’ta yapılan törenle sahiplerini buldu. Gecede Hollywood yıldızı Franky Lankester da ödül aldı.

25. Yıl İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri Töreni, televizyon, sinema, tiyatro, müzik, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi.

Magazinci.com sitesinin imtiyaz sahibi Nurettin Soydan ile Reyhan Özdemir’in ev sahipliği yaptığı, sunuculuğunu ise Duygu Canbaş’ın üstlendiği geceye dünyaca ünlü Hollandalı sinema oyuncusu Franky Lankester da katılarak ‘uluslararası başarı ödülü’ aldı.

Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası

24 Kasım’a denk gelmesi nedeniyle Öğretmenler Günü’nün de kutlandığı gecede ‘hayat boyu başarı’ ödülleri sanatçılar Gönül Yazar, Gülden Karaböcek, Hakan Peker, Bengü Bilik ve Hakkı Yalçın’a verildi. Ödülleri duayen gazeteci Fikret Ercan takdim etti.

Törende geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Türk sanat müziğinin usta yorumcusu Muazzez Abacı da anıldı.

Alişan, Aslı Hünel, Yeşim Salkım ve Hazal, sanatçı için “Vurgun” şarkısını seslendirdi.

Loris YK Başkan Fehmi Okuyucu, ‘yılın en iyi ekran ikilisi’ seçilen Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın ödülünü “Uzak Şehir”in yapımcısı Lale Eren’e takdim etti.

Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası

“Uzak Şehir”de rol alan Gonca Cilasun, ‘yılın en iyi ekran performansı’ ödülünü aldı.

Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası

Kanal D’nin sevilen yarışması “Gelinim Mutfakta”, ‘yılın en iyi TV gündüz kuşağı programı’ seçildi. Ödülü sunucu Aslı Hünel aldı.

Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası

“Güldür Güldür Show”un ödülünü Açelya Topaloğlu, Özgün Bayraktar ve Toygan Avanoğlu aldı.

Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası

Nazlı Çelik ödülünü, Vahit Yıldırım’dan aldı.
Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası

Tülin Şahin’e ödülünü Süleyman Orakçıoğlu verdi.
Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası

Koray Avcı, ‘yılın en iyi per-formans yorumcusu’ seçildi.
Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası

Franky Lankester’e ‘uluslararası başarı ödülü’ verildi.
Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası

Cem Öğretir - Seda Öğretir
Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası

‘Yılın en iyi dönem dizisi’ seçilen “Mehmet Fetihler Sultanı”nın ödülü dizi oyuncularına takdim edildi.
Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası

Burak Yeter, ‘yılın DJ’i’ ödülünü Nurettin Soydan’dan aldı.
Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası

‘Yılın sosyal sorumluluk ödülü’nü Aysun Kaya aldı.
Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası

‘En iyi müzik grubu’ Manga seçildi.
Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası

Saba Tümer ve Nilgün Belgün “Kaynat Bakalım”la ödül aldı.
Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası

Murat Yıldırım, “Vasiyet” albümüyle ‘yılın en iyi proje ödülü’nü aldı. Yıldırım’a ödülünü Selahattin Alpay takdim etti.
Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası

Reyhan Özdemir - Nurettin Soydan

İŞTE ÖDÜLLER

Uluslararası başarı ödülü: Franky Lankester

Uluslararası aksiyon yıldızı: Red Cairo

Aile dizisi: Uzak Şehir

Ekran performansı: Gonca Cilasun, Erkan Petekkaya

Ekran ikilisi: Sinem Ünsal-Ozan Akbaba

Kadın haber spikeri: Seda Öğretir

Erkek haber spikeri: Cem Öğretir

Haber kanalı: TRT Haber

Hafta sonu programı: Simge Fıstıkoğlu ile İyi ki Hafta Sonu

Kadın kuşağı programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert

Sabah haber kuşağı programı: Çalar Saat

Gündüz kuşağı programı: Gelinim Mutfakta

Magazin programı: Gel Konuşalım

Yarışma programı: Kim Milyoner Olmak İster

Kültür sanat programı: Biz Bize

Moda programı: Tülin Şahin ile Moda

Sağlık programı: Gençlik Rüzgarı

TV magazin programı: TV100 Magazin

Dizi: Kuruluş Osman/Orhan

Dönem dizisi: Mehmet Fetihler Sultanı

Dizi oyuncusu: Mahassine Merabet, Mert Yazıcıoğlu

Ekonomi programı: Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

Komedi programı: Güldür Güldür

Sabah programı sunucusu: Alişan

Belgesel: Yaren

Sosyal medya magazin programı: Magazin Burada

Sinema filmi: Bir Cumhuriyet Şarkısı

Sinema oyuncusu: Salih Bademci

Sinema özel ödülü: Tehlikeli Bölge

Erkek modacı: Melik Kam

Tiyatro oyunu: Aydınlıkevler

Sahne şovu: Kaynat Bakalım

Drama-komedi dizisi: Gönül Dağı

Dijital platform dizisi: Gassal

DJ: Burak Yeter

Farkındalık projesi: Deli Mavi (Yeşim Salkım)

THM yorumcusu: Deniz Toprak - Oğuz Aksaç

Virtüöz: Yudum

Proje albümü: Vasiyet

Performans yorumcusu: Koray Avcı

Şarkı: Seni Düşündüm (Çağla-Doğu Swag)

Grup: Manga

Yılın en iyi şehir oteli: Hilton İstanbul Maslak Hotel

Uluslararası başarı ödülü: Loris Parfüm Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Okuyucu

 

 

