Ödül gecesinde Uzak Şehir fırtınası!

25. Yıl İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödülleri Töreni, televizyon, sinema, tiyatro, müzik, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda ismi bir araya getirdi.

Magazinci.com sitesinin imtiyaz sahibi Nurettin Soydan ile Reyhan Özdemir’in ev sahipliği yaptığı, sunuculuğunu ise Duygu Canbaş’ın üstlendiği geceye dünyaca ünlü Hollandalı sinema oyuncusu Franky Lankester da katılarak ‘uluslararası başarı ödülü’ aldı.

24 Kasım’a denk gelmesi nedeniyle Öğretmenler Günü’nün de kutlandığı gecede ‘hayat boyu başarı’ ödülleri sanatçılar Gönül Yazar, Gülden Karaböcek, Hakan Peker, Bengü Bilik ve Hakkı Yalçın’a verildi. Ödülleri duayen gazeteci Fikret Ercan takdim etti.

Törende geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Türk sanat müziğinin usta yorumcusu Muazzez Abacı da anıldı.

Alişan, Aslı Hünel, Yeşim Salkım ve Hazal, sanatçı için “Vurgun” şarkısını seslendirdi.

Loris YK Başkan Fehmi Okuyucu, ‘yılın en iyi ekran ikilisi’ seçilen Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın ödülünü “Uzak Şehir”in yapımcısı Lale Eren’e takdim etti.

“Uzak Şehir”de rol alan Gonca Cilasun, ‘yılın en iyi ekran performansı’ ödülünü aldı.

Kanal D’nin sevilen yarışması “Gelinim Mutfakta”, ‘yılın en iyi TV gündüz kuşağı programı’ seçildi. Ödülü sunucu Aslı Hünel aldı.

“Güldür Güldür Show”un ödülünü Açelya Topaloğlu, Özgün Bayraktar ve Toygan Avanoğlu aldı.

Nazlı Çelik ödülünü, Vahit Yıldırım’dan aldı.Tülin Şahin’e ödülünü Süleyman Orakçıoğlu verdi.Koray Avcı, ‘yılın en iyi per-formans yorumcusu’ seçildi.Franky Lankester’e ‘uluslararası başarı ödülü’ verildi.Cem Öğretir - Seda Öğretir‘Yılın en iyi dönem dizisi’ seçilen “Mehmet Fetihler Sultanı”nın ödülü dizi oyuncularına takdim edildi.Burak Yeter, ‘yılın DJ’i’ ödülünü Nurettin Soydan’dan aldı.‘Yılın sosyal sorumluluk ödülü’nü Aysun Kaya aldı.‘En iyi müzik grubu’ Manga seçildi.Saba Tümer ve Nilgün Belgün “Kaynat Bakalım”la ödül aldı.Murat Yıldırım, “Vasiyet” albümüyle ‘yılın en iyi proje ödülü’nü aldı. Yıldırım’a ödülünü Selahattin Alpay takdim etti.Reyhan Özdemir - Nurettin Soydan

İŞTE ÖDÜLLER

◊ Uluslararası başarı ödülü: Franky Lankester

◊ Uluslararası aksiyon yıldızı: Red Cairo

◊ Aile dizisi: Uzak Şehir

◊ Ekran performansı: Gonca Cilasun, Erkan Petekkaya

◊ Ekran ikilisi: Sinem Ünsal-Ozan Akbaba

◊ Kadın haber spikeri: Seda Öğretir

◊ Erkek haber spikeri: Cem Öğretir

◊ Haber kanalı: TRT Haber

◊ Hafta sonu programı: Simge Fıstıkoğlu ile İyi ki Hafta Sonu

◊ Kadın kuşağı programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert

◊ Sabah haber kuşağı programı: Çalar Saat

◊ Gündüz kuşağı programı: Gelinim Mutfakta

◊ Magazin programı: Gel Konuşalım

◊ Yarışma programı: Kim Milyoner Olmak İster

◊ Kültür sanat programı: Biz Bize

◊ Moda programı: Tülin Şahin ile Moda

◊ Sağlık programı: Gençlik Rüzgarı

◊ TV magazin programı: TV100 Magazin

◊ Dizi: Kuruluş Osman/Orhan

◊ Dönem dizisi: Mehmet Fetihler Sultanı

◊ Dizi oyuncusu: Mahassine Merabet, Mert Yazıcıoğlu

◊ Ekonomi programı: Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

◊ Komedi programı: Güldür Güldür

◊ Sabah programı sunucusu: Alişan

◊ Belgesel: Yaren

◊ Sosyal medya magazin programı: Magazin Burada

◊ Sinema filmi: Bir Cumhuriyet Şarkısı

◊ Sinema oyuncusu: Salih Bademci

◊ Sinema özel ödülü: Tehlikeli Bölge

◊ Erkek modacı: Melik Kam

◊ Tiyatro oyunu: Aydınlıkevler

◊ Sahne şovu: Kaynat Bakalım

◊ Drama-komedi dizisi: Gönül Dağı

◊ Dijital platform dizisi: Gassal

◊ DJ: Burak Yeter

◊ Farkındalık projesi: Deli Mavi (Yeşim Salkım)

◊ THM yorumcusu: Deniz Toprak - Oğuz Aksaç

◊ Virtüöz: Yudum

◊ Proje albümü: Vasiyet

◊ Performans yorumcusu: Koray Avcı

◊ Şarkı: Seni Düşündüm (Çağla-Doğu Swag)

◊ Grup: Manga

◊ Yılın en iyi şehir oteli: Hilton İstanbul Maslak Hotel

◊ Uluslararası başarı ödülü: Loris Parfüm Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Okuyucu