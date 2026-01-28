EvlendiÄŸi gÃ¼n nasÄ±l da saf bir heyecanla takmÄ±ÅŸtÄ±... O zamanlar ihanet acÄ±sÄ± nedir bilmezdi... En deÄŸerli dÃ¼ÄŸÃ¼n takÄ±sÄ±yla yemeÄŸe gitti

Haberin DevamÄ±

Ä°kisi de birbirlerine deli gibi aÅŸÄ±ktÄ± evlenen Ã§iftin. Birbirlerini beklenmedik bir ÅŸekilde tanÄ±yÄ±p aÅŸÄ±k olmuÅŸlar ve evlenmeye karar vermiÅŸlerdi.

Ãœstelik aralarÄ±na giren kilometreler, okyanuslar hatta konuÅŸtuklarÄ± bambaÅŸka diller bile bu aÅŸkÄ±n Ã¶nÃ¼nde duramamÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¶rkemli bir ÅŸekilde evlendiler ve dÃ¶rt Ã§ocuklarÄ± oldu. YaÅŸanan her ne kadar peri masalÄ±na benzetilse de yÄ±llar iÃ§inde aralarÄ±na ihanet bile girdi...

Åžimdi bundan 22 yÄ±l Ã¶ncesinin o gencecik gelini, yeni hayatÄ±nÄ±n getirdiÄŸi resmi gÃ¶revlerinden birinde hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren o dÃ¼ÄŸÃ¼nde kullandÄ±ÄŸÄ± takÄ±lardan birini yine taktÄ±. Elbette bu ÅŸekilde de bir anda bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.

GELÄ°N GÄ°TTÄ°ÄžÄ° ÃœLKENÄ°N KRALÄ°Ã‡ESÄ° OLDU

Bu Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± Avustralya'da doÄŸup bÃ¼yÃ¼yen, ama son iki yÄ±ldÄ±r Danimarka KraliÃ§esi olarak bilinen Mary Donaldson ya da KraliÃ§e Mary ile kocasÄ± Kral Frederik.

53 yaÅŸÄ±ndaki Mary ile 57 yaÅŸÄ±ndaki Kral Frederik, son olarak Estonya'ya resmi bir ziyarette bulundu. DÃ¼nyanÄ±n en bakÄ±mlÄ± ve en iyi giyinen kadÄ±nlarÄ±ndan biri olarak bilinen KraliÃ§e Mary ve kocasÄ± Kral Frederik onuruna Tallin'deki St. Nicholas Kilisesi'hde bir resmi yemek verildi.

Bu tÃ¼r davetlerde adet olduÄŸu Ã¼zere ev sahibi olan Estonya Devlet BaÅŸkanÄ± Alan Karis ile eÅŸi Lady Sirje Karis baÅŸta bÃ¼tÃ¼n konuklar en ÅŸÄ±k kÄ±yafetlerini giydi.

Erkekler smokin giydiler, eÄŸer varsa niÅŸanlarÄ±nÄ± taktÄ±lar. KadÄ±nlar ise daha gÃ¶steriÅŸliydi.Â

Yine bu tÃ¼r davetlerin en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±larÄ±ndan biri kadÄ±n konuklarÄ±n takÄ±larÄ± oldu.

Danimarka KraliÃ§e Mary de resmi yemek iÃ§in giydiÄŸi lacivert elbisesi ve kullandÄ±ÄŸÄ± takÄ±larÄ±yla bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti. Ã–zellikle de baÅŸÄ±ndaki tacÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Mary'nin baÅŸÄ±ndaki o tacÄ±n ayrÄ± bir Ã¶nemi var.

Mary, Danimarka kraliyet ailesine gelin gittiÄŸi 2004 yÄ±lÄ±ndaki o dÃ¼ÄŸÃ¼nde, gÃ¶steriÅŸli gelinliÄŸinin en az onun kadar dikkat Ã§eken duvaÄŸÄ±yla birlikte kullandÄ±ÄŸÄ± tacÄ± kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ã‡iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlayanlarÄ±n da o tacÄ± gÃ¶rÃ¼nce gÃ¶zleri fal taÅŸÄ± gibi aÃ§Ä±ldÄ±.

Mary'nin, aÃ§Ä±k bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ±nÄ±n Ã¼zerine yerleÅŸtirdiÄŸi taÃ§, eski kraliÃ§e Margrethe ile kocasÄ± Prens Henrik tarafÄ±ndan hediye edildi.





BAZEN ELMASLARA Ä°NCÄ°LER DE EKLÄ°YOR

14 MayÄ±s 2004'teki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde kullandÄ±ÄŸÄ± tacÄ± yÄ±llar sonra bu kez farklÄ± bir ortamda bir kez daha taktÄ± Mary.

Bu Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± taÃ§ zambak motifli elmas taÅŸlardan oluÅŸuyor. Mary, dÃ¼ÄŸÃ¼n tacÄ±nÄ± bazen o gÃ¼n olduÄŸu gibi Ã¼zerine inciler ekleterek de kullanÄ±yor.

Bazen de elmaslarÄ±n arasÄ±na inciler yerleÅŸtiriliyor. TÄ±pkÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde olduÄŸu gibi.

Mary, Tallin'deki resmi yemekte gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ boynuna taktÄ±ÄŸÄ± inci kolyeyle tamamladÄ±.

ArtÄ±k kraliÃ§e olan Mary'nin resmi yemekteki gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ de bundan 22 yÄ±l Ã¶nce yapÄ±lan o gÃ¶rkemli dÃ¼ÄŸÃ¼ndeki halini hatÄ±rlattÄ±.





DUVAK, BÃœYÃœKANNENÄ°N Ã‡EYÄ°Z SANDIÄžINDAN Ã‡IKTI:Â Mary dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde DanimarkalÄ± tasarÄ±mcÄ± Uffe Frank'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bir gelinlik giydi. Ã‡ok konuÅŸulan duvaÄŸÄ± ise Ã§ok Ã¶zeldi.Â Duvak, damadÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼kannesine hediye edilen bir Ä°rlanda dantelinden yapÄ±ldÄ±. Mary ile Frederik'in dÃ¶rt Ã§ocuklu ve dÄ±ÅŸarÄ±dan mutlu gÃ¶rÃ¼nen evliliÄŸinin Ã¼zerine bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce ihanetin gÃ¶lgesi dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Mary'nin 2004'te Frederik ile evlendiÄŸi dÃ¼ÄŸÃ¼nde kullandÄ±ÄŸÄ± duvak Ä°rlanda dantelindendi. Bu dantel ise Frederik'in bÃ¼yÃ¼k bÃ¼yÃ¼kannesinin Ã§eyiz sandÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±.





ÃœZERLERÄ°NE Ä°HANETÄ°N GÃ–LGESÄ° DÃœÅžTÃœ

O sÄ±rada veliaht prens olan Frederik'in adÄ± Ä°spanya'da yaÅŸayan sosyetik Genoveva Casanova ile yasak aÅŸk sÃ¶ylentisine karÄ±ÅŸtÄ±.. Frederik ile Casanova'nÄ±n kaÃ§amaklarÄ± defalarca magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerine yansÄ±dÄ±.

Herkes Mary'nin ne yapacaÄŸÄ±nÄ± merak ederken o dÃ¶nemde tahtta oturan eski kraliÃ§e Margrethe'den beklenmedik bir adÄ±m geldi. KraliÃ§e tahtÄ±nÄ±, oÄŸluna bÄ±raktÄ±. BÃ¶ylece AvustralyalÄ± sÄ±radan bir ailede dÃ¼nyaya gelen Mary Donaldson da KraliÃ§e Mary olarak Danimarka tahtÄ±na geÃ§ti.

Bu ÅŸekilde Frederik'in yaptÄ±ÄŸÄ± kaÃ§amaklarÄ±n da Ã¼stÃ¼ Ã¶rtÃ¼lmÃ¼ÅŸ oldu.

Frederik'in adÄ± tahta Ã§Ä±kmadan Ã¶nce Genoveva Casanova ile anÄ±ldÄ±... Bu olayÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir skandala dÃ¶nÃ¼ÅŸmesini de eski kraliÃ§e Margrethe Ã¶nledi. TahtÄ±nÄ± hemen oÄŸluna bÄ±raktÄ± ve bÃ¶ylece bu ihanet sÃ¶ylentileri de daha fazla bÃ¼yÃ¼meden sÃ¶ndÃ¼.