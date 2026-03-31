'O yorumlar bana yazılsa sokağa çıkamam' Zuhal Topal ve Bircan Bali arasında neler oluyor?

Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 08:41

Zuhal Topal, giyim tarzını eleştirerek “İrisin ve her şeyi giymemelisin” diyen Bircan Bali’ye yanıt verdi.

“Sunucu muymuş o? Tanımıyorum” diyen Topal, sert konuştu: “Ben yurtdışındaydım, eşim ‘Böyle bir şey varmış’ dedi. Magazin sitelerine baktım. Sevenlerim o kadar güzel cevap vermiş ki, benim bir şey dememe gerek yok. Zaten muhatap alamam o tür insanları. Aile terbiyem müsaade etmez. Ama onlara yazılan yorumlar bana yazılsaydı, ben sokağa çıkamazdım.”

Seda’nın artığı

Bircan Bali, Zuhal Topal’ın kendisiyle ilgili açıklamasının ardından sosyal medyada şu mesajı paylaştı:

“Sürekli Seda Abla’nın (Sayan) artığı olan formatlara talip olan kadın değil mi ya altı üstü?”

Bali, ilginç bir iddiada bulundu: “Ekibinin içinden beni arayıp gizli gizli teşekkür eden, ‘Yıllardır biz neler çekiyoruz bir bilsen abla’ diyen isimleri veremem. Benim ekibim bana bunları söylese ben de insan içine çıkamazdım.”

 

 

 

