O kadar da 'herkesin prensesi' değilmiş... Onlar geçerken 'yuh' sesleri yükseldi

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Genellikle gittiği yerlerde güler yüzle ve sevgi gösterileriyle karşılanan Kate bu kez monarşi karşıtları tarafından yuhalandı.

Kocası Galler Prensi William, askeri birliklerle geçit alayına katılırken Kate de yanında üç çocuğu, 12 yaşındaki George, 11 yaşındaki Charlotte ve 8 yaşındaki Louis ile birlikte atlı arabayla yer aldı.

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SLOGANLARI DUYUNCA SADECE CİDDİ BİR İFADEYLE BAKTI

Törenin bazı anlarında yüzündeki ciddi ifade dikkat çeken Kate Middletor'ın neden öyle göründüğü de ortaya çıkmış oldu bu şekilde.

Kate ile çocukları atlı geçitte halka el sallarken kendilerini Republic adıyla tanıtan bir grup da kraliyet karşıtı sloganlar attı.

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Protestocular "Benim kralım değil", "Benim kraliçem değil", "Monarşiyi durdurun" diyerek artık kraliyeti istemediklerini ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda da sıkça görülen tezahüratlara rağmen, Prenses son derece sakin kaldı ve onlara sadece soğukkanlı bir bakış attı.





YİNE DE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTILAR

Fakat bu protestonun dışında genel olarak Trooping the Colour her zamanki ihtişamı içinde geçti.

Kraliyet ailesi, atlı geçidin ardından Buckingham 'ın balkonuna çıkarak İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri uçaklarının gösterisini izledi.

Bir yandan da halkı selamladı.

Aslında bu tür protestolarla zaman zaman karşılaşıyor İngiliz kraliyet ailesi...





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KUZEY İRLANDA'DA DA TEPKİ GÖRMÜŞTÜ

2022 yılında da Kate Middleton bir Kuzey İrlanda ziyareti sırasında bir kadın tarafından protesto edilmişti.

Ekim ayında Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'a eşi Prens William ile birlikte yaptıkları ziyaret sırasında, kent halkından bir kadın elini sıkıp gözlerinin içine baka baka yeni Galler Prensesi Kate'i protesto etti.

Çeşitli hayır kurumlarına da uğrayan Kate ve Wiliam, her zamanki gibi kendilerini görmek üzere toplanan halkla da kısa sohbetler yaptı.

İşte bunlardan birinde Galler Prensesi Catherine, Belfastlı bir kadından hiç beklemediği sözler işitti.

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'SİZİNLE TANIŞTIĞIMA SEVİNDİM AMA... '

Kate genellikle kadınlar ve çocuklarla gerçekleştirdiği bu buluşma sırasında, ön saflarda bulunan yeşil montlu bir kadınla tokalaştı.

Bir yandan Kate'in elini uzun uzun sıkan bir yandan da cep telefonuyla o anları görüntüleyen kadın hiç beklenmedik sözler sarf etti.

Kendisine gülümseyen Kate'e "Sizinle tanıştığıma memnunum. Ama İngiltere'de, kendi ülkenizde olsanız daha iyiydi. İrlanda, İrlandalılara aittir" dedi.

Galler Prensesi Kate yine de gülümsemesini sürdürdü. Kadına hiçbir tepki vermeden kendisiyle tokalaşmak isteyen başka birine elini uzattı.