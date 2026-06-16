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O kadar da 'herkesin prensesi' değilmiş... Onlar geçerken 'yuh' sesleri yükseldi

Güncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Prens William#İngiliz Kraliyet Ailesi
O kadar da herkesin prensesi değilmiş... Onlar geçerken yuh sesleri yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 12:24

İngiliz kraliyet ailesinin gelini ve geleceği kraliçesi, Galler Prensesi Kate Middleton, geçtiğimiz cumartesi günü yapılan Trooping the Colour etkinliğindeki geçit sırasında zor anlar yaşadı.

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Genellikle gittiği yerlerde güler yüzle ve sevgi gösterileriyle karşılanan Kate bu kez monarşi karşıtları tarafından yuhalandı.

Kocası Galler Prensi William, askeri birliklerle geçit alayına katılırken Kate de yanında üç çocuğu, 12 yaşındaki George, 11 yaşındaki Charlotte ve 8 yaşındaki Louis ile birlikte atlı arabayla yer aldı.

O kadar da herkesin prensesi değilmiş... Onlar geçerken yuh sesleri yükseldi

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SLOGANLARI DUYUNCA SADECE CİDDİ BİR İFADEYLE BAKTI
Törenin bazı anlarında yüzündeki ciddi ifade dikkat çeken Kate Middletor'ın neden öyle göründüğü de ortaya çıkmış oldu bu şekilde.

Kate ile çocukları atlı geçitte halka el sallarken kendilerini Republic adıyla tanıtan bir grup da kraliyet karşıtı sloganlar attı.

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Protestocular "Benim kralım değil", "Benim kraliçem değil", "Monarşiyi durdurun" diyerek artık kraliyeti istemediklerini ifade etti.

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O kadar da herkesin prensesi değilmiş... Onlar geçerken yuh sesleri yükseldi

Sosyal medyada paylaşılan videolarda da sıkça görülen tezahüratlara rağmen, Prenses son derece sakin kaldı ve onlara sadece soğukkanlı bir bakış attı.

O kadar da herkesin prensesi değilmiş... Onlar geçerken yuh sesleri yükseldi

YİNE DE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTILAR
Fakat bu protestonun dışında genel olarak Trooping the Colour her zamanki ihtişamı içinde geçti.

Kraliyet ailesi, atlı geçidin ardından Buckingham 'ın balkonuna çıkarak İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri uçaklarının gösterisini izledi.

Bir yandan da halkı selamladı.

O kadar da herkesin prensesi değilmiş... Onlar geçerken yuh sesleri yükseldi

Aslında bu tür protestolarla zaman zaman karşılaşıyor İngiliz kraliyet ailesi... 

O kadar da herkesin prensesi değilmiş... Onlar geçerken yuh sesleri yükseldi

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KUZEY İRLANDA'DA DA TEPKİ GÖRMÜŞTÜ
2022 yılında da Kate Middleton bir Kuzey İrlanda ziyareti sırasında bir kadın tarafından protesto edilmişti.

Ekim ayında Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'a eşi Prens William ile birlikte yaptıkları ziyaret sırasında, kent halkından bir kadın elini sıkıp gözlerinin içine baka baka yeni Galler Prensesi Kate'i protesto etti.

Çeşitli hayır kurumlarına da uğrayan Kate ve Wiliam, her zamanki gibi kendilerini görmek üzere toplanan halkla da kısa sohbetler yaptı.

İşte bunlardan birinde Galler Prensesi Catherine, Belfastlı bir kadından hiç beklemediği sözler işitti.

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O kadar da herkesin prensesi değilmiş... Onlar geçerken yuh sesleri yükseldi

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'SİZİNLE TANIŞTIĞIMA SEVİNDİM AMA... '
Kate genellikle kadınlar ve çocuklarla gerçekleştirdiği bu buluşma sırasında, ön saflarda bulunan yeşil montlu bir kadınla tokalaştı.

Bir yandan Kate'in elini uzun uzun sıkan bir yandan da cep telefonuyla o anları görüntüleyen kadın hiç beklenmedik sözler sarf etti.

Kendisine gülümseyen Kate'e "Sizinle tanıştığıma memnunum. Ama İngiltere'de, kendi ülkenizde olsanız daha iyiydi. İrlanda, İrlandalılara aittir" dedi.

Galler Prensesi Kate yine de gülümsemesini sürdürdü. Kadına hiçbir tepki vermeden kendisiyle tokalaşmak isteyen başka birine elini uzattı.

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#Kate Middleton#Prens William#İngiliz Kraliyet Ailesi

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