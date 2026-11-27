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KANAL D’nin sevilen dizisi ‘Haysiyet’te rol alan Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Empati” programına katıldı. Vefasızlıkla karşılaşıp karşılaşmadığı sorulan oyuncu, isim vermeden eski sevgilisinin kendisinden ayrılma sürecini dile getirdi:

“Bir kız arkadaşım vardı. Ben halihazırda bir projede oynuyordum ama başrol değildim. O ilk işini, ilk başrolünü aldığında benden ayrıldı. İlk yaptığı şey benimle vedalaşmak oldu. Çünkü artık o bir başrol oyuncusuydu.”



BABAMI SENEDE BİR KEZ GÖREBİLİYORDUM



Doğukan Güngör, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrıldığını dile getirdi. Baba özleminden bahseden oyuncu, babasının Almanya’da yeni bir hayat kurduğunu açıkladı. Doğukan Güngör, 12-13 yaşlarından itibaren babasını yılda yalnızca bir kez görebildiğini anlattı:

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“Mesafe babamı ifade ediyor. Babamdan uzak büyüdüm; Almanya’daydı. Orada bir hayat kurdu. Artık kime kızayım? Babamı kaybettim. Çok kolay bir aile yaşantısı geçirmedim ama yine seçme şansım olsa aynı anne babayı seçerdim. İki tarafta da bir kötü niyet yok. İnsanlar anlaşamayıp ayrılabilirler.”

Baba olmayı çok istediğini söyleyen Güngör, “Çocukları seviyorum. İyi bir baba olacağıma inanıyorum. Belki babamla ilgili yaşadığım acıyı kendim baba olarak hafifletebilirim” sözlerini söyledi.

O SEVGİLİ SUDE Mİ?

Doğukan Güngör’ün açıklamalarının ardından herkes eski sevgilisinin kim olduğunu merak etti. Haziran 2021 yılında sevgilisi Sude Zülal Güler, ‘Kazara Aşk’ dizisinde başrolü üstlenmiş ve Doğukan Güngör’den bu dönemde ayrılmıştı. Bu kişinin Sude Zülal Güler olduğu iddia edildi.

20 KİLO VERDİ

Son dönemde fiziksel değişimiyle de dikkat çeken Doğukan Güngör, 20 kilo verdiğini açıkladı. Ahmet Mümtaz Taylan’a son karşılaştıklarında 95 kilo olduğunu söyleyen oyuncu, şimdiki kilosunun 75 olduğunu belirtti. Verdiği kiloların bir bölümünü askerlik döneminde kaybettiğini de sözlerine ekledi.