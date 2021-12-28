O Ses Yılbaşı 2022 konukları kimler?

Haberin Devamı

O Ses Türkiye Yılbaşı 2022 konukları belli olmaya başladı. 2021'in bitmesine kısa bir süre kala O Ses Türkiye Yılbaşı 2022 konukları da gündeme geldi.

Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç, özel gecede birbirinden ünlü isimler için dönecek ve en beğendikleri isimleri kendi takımlarına dahil etmeye çalışacak.

Programın özel bölümünde ünlü televizyoncu Müge Anlı, Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızları Burcu Özberk ve İlhan Şen, Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, Yargı'nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece ve Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar sahne alacağı konuşulan isimler arasında.

MÜGE ANLI O SES TÜRKİYE’YE KATILACAK MI?

TV8'in sevilen yarışma programlarından O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına katılacağı iddia edilen Müge Anlı'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Müge Anlı ‘nın kendisine ulaştığını ifade eden Bilal Özcan, ünlü sunucunun kendisine attığı mesajı okudu: 'Bilal abiciğim günaydın umarım çok iyisinizdir. Şimdi programınızı izledim. O Ses Türkiye ile ilgili… Ben katılıyormuşum, haberim bile yok. Sana söylemek istedim çok öpüyorum sevgiler.'