O Ses Türkiye'den elenmişti...Begüm Obiz'den Radyo D'ye özel açıklamalar

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Müzisyen Begüm Obiz Radyo D’de katıldığı programda, hayranlarına seslenerek, “Bize Kuşadası, İzmir, Alaçatı, Antalya gibi bölgelerde rastlayabilirler. Sadece İstanbul’da değiliz” dedi. Arabaya biner binmez radyo açtığını aktaran Obiz, “Oldschool diyebilirsiniz belki. Analog çağa denk gelen bir gençlik yaşadık. O zamanki alışkanlıklarım neyse hala bu yaşta da sürdürmek istiyorum. Radyo çok dinliyorum. Uzun yolda frekans karışınca radyo yayını gidince canım sıkılır bu duruma” ifadelerini kullandı.

O Ses Türkiye’ye katılma hikâyesinden de bahseden Obiz, “Acun Medya’da çalışan bir arkadaşım vardı. Dedi ki sen gelmek istemesen de ben senin başvurunu yaptıracağım. Elimde videolar var. Başta çok direnmiştim. Sonra itiraz etmedim. Peki dedim gittim. 3 tur yarıştım. O zaman Sibel Can’ın takımındaydım. Murat Boz doluydu. Sonra 3. turda elendim. Kadere bak” diye konuştu.

Aslında yarışmada Murat Boz’u mu seçmek istediğini vurgulayan Obiz, “Tabii daha yakındık ama o doluydu. Sibel de… Hepsi çok tatlı insanlar. Zaten vokal koçları sonradan arkadaşlarım oldu. Yarışma bitti, ben elendim, tatlı tatlı evime döndüm. Aktif olarak sahne yapıyordum ama İstanbul piyasasında değildim henüz. Bir dönem oldu. O dönem Murat Boz bir vokalist arıyordu. Çok kıymetli bir ortak tanıdığımız benden bahsediyor. Birkaç ay sonra, yarışmayla hiç bağlantısı yok: Ben Murat Boz’un vokalisti oldum. 4 sene kendisiyle çalıştım. Onun 1,5 senesi pandemiye denk geldi. Artık kendi yoluma çıkmaya çok niyetli ve istekli olduğuma inandığım zaman ayrıldım. Kendi projelerime bu kadar ağırlık vermeyecek olsam devam ederdim. Çünkü inanılmaz tatlı bir insan. Onunla çalışmak çok güzel, ekibinde olmak çok

güzel” dedi.

MURAT BOZ BENİM HAYATIMDA ÖNEMLİ BİR İNSAN

Murat Boz’la beraber ortak bir projede yer almak istediğinden de bahseden Obiz, “İkinci şarkıda biz sormuştuk kendisine. O dönem başka bir şeyin içindeydi, o dönem yapamayacağımızı söyledi. Zorlamakla olmaz. İçsel bir şey olması lazım. Onun da buna çok niyetli olması lazım. Belki önümdeki yolda ya Murat Boz’la ya da başkasıyla belki yaparım. Çok istediğim bir şey. İsterim ki tabii akustik bile olsa bir yeri olsun. Neden olsun? Başka bir gayeden değil. O benim hayatımda önemli bir insan. Benim müzik vitrinimde, müzik hayatımda, kariyerimdeki önemi tartışılmaz. Onu bir de böyle bir anıya dönüştürmek çok isterim. Ama bu olmasa da küsüp darılmam yani. Herkesin kendi insiyatifi” ifadelerini

kullandı.