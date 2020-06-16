'O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın yerine gelen isim belli oldu!

Ilıcalı'nın açıklamasından kısa bir süre sonra Seda Sayan'ın 'O Ses Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı.

Sayan'ın yerine gelecek isim merak konusuydu. O isim netlik kazandı! Seda Sayan'ın yerine yeni sezonda jüri koltuğuna Ebru Gündeş oturacak.

Ebru Gündeş 3 yıl önce de O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapmış ve bir şampiyon çıkarmıştı.