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'O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın yerine gelen isim belli oldu!
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye jürisinde yeni sezonda değişikliğe gidileceğini açıklamıştı.
Ilıcalı'nın açıklamasından kısa bir süre sonra Seda Sayan'ın 'O Ses Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı.
Sayan'ın yerine gelecek isim merak konusuydu. O isim netlik kazandı! Seda Sayan'ın yerine yeni sezonda jüri koltuğuna Ebru Gündeş oturacak.
Ebru Gündeş 3 yıl önce de O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapmış ve bir şampiyon çıkarmıştı.
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