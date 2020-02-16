O Ses Türkiye'de kazanan kim oldu? İşte O Ses Türkiye 2020 şampiyonu
O Ses Türkiye'nin haftalar süren mücadelesinde büyük finale kadar kalmayı başaran bir isim 2020 O Ses Türkiye şampiyonu oldu. Zorlu sezonu şampiyon olarak kapatarak büyük ödülü almaya hak kazanan yarışmacının kim olduğu ise televizyonseverler tarafından merak ediliyor. Peki, O Ses Türkiye 2020 şampiyonu kim oldu?
O Ses Türkiye 2020 şampiyonu sergilenen müthiş performansların ardından belli oldu. Şampiyon olmak adına şarkılarını ardı ardına söyleyen söyleyen finalistler, hem jüri üyeleri hem de seyircilerden tam not aldı. Gecenin sonunda O Ses Türkiye'de 2020 yılının şampiyonu yapılan halk oylamasıyla birlikte belli oldu. İşte bu yılın O Ses Türkiye birincisi...
KİMLER FİNALE KALMIŞTI?
O Ses Türkiye yarı final gecesinde, SMS oylaması sonucunda finale kalan 6 yarışmacı belli olmuştu.
Hadise'nin takımından; Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter,
Beyazıt Öztürk'ün takımından; Soner Kip ve Uygar Erdoğan
Murat Boz'un takımından; Turgut Çıngı
Seda Sayan'ın takımından; Alkan Dalgakıran
KİM ŞAMPİYON OLDU?
O Ses Türkiye'de hafyalardır süren zorlu yarışın kazananı Seda Sayan'ın takımından Alkan Dalgakıran oldu. İlk günden bu yana tarzı ve sesiyle büyük beğeni toplayan Alkan Dalgakıran bu geceki büyük finalde vatandaşlardan gelen SMS oyları ile birlikte O Ses Türkiye'de 2020 şampiyonu oldu.
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