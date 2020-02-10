Ekran macerasında 9 sezonu geride bırakan O Ses Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde 10 yılın sesi sms oylamasıyla belirlendi. İşitme Engelli Minikler yararına düzenlenen O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi’nde geçtiğimiz sezonların birincileri sahneye çıkar performanslarını sergiledi. O Ses Türkiye "10 Yılın Sesi " gecesinde yapılan oylamadan elde edilen SMS oylaması gelirleri ise işitme engelli miniklerin eğitimleri için bağışlanacak. O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi şampiyonu kim oldu? O Ses Türkiye 2020 finali ne zaman?

O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi şampiyonu kim oldu?

O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi ilk turunda, üç yarışmacıdan oluşan 7 grup mücadele etti. Toprak Kardeşler, Türkan Kürşad, Tankurt Manas, Aziz Kiraz, Zeo Jaweed, Ayda Mosarraf ve Anıl Şimşek 2. tura geçen isimler oldu.

Sonraki turda ise Ferat Üngür, Hasan Doğru, Dodan Özer, Mustafa Bozkurt, Oğuz Berkay Fidan sahne aldılar. Yıldızlar Gecesi finaline kalan üç isim Ferat Üngür, Hasan Doğru, Dodan Özer ve Mustafa Bozkurt oldu.

O Ses Türkiye Yıldızlar Gecesi finalinde; Ferat Üngür "Zülfü Kaküllerin Amber Misali", Hasan Doğru "Yaralı Gönül", Dodan Özer "Huma Kuşu" ve Mustafa Bozkurt "Yanımda Sen Olmayınca" performansları ile sahne aldılar.

O Ses Türkiye 10 Yılın Sesi gecesi şampiyonu izleyicilerin göndereceği SMS'ler sonucunda Ferat Üngür olarak belirlendi.

O Ses Türkiye 2020 finali ne zaman?

O Ses Türkiye 14 Şubat Cuma günü 2020 sezonunun yarı finaliyle, 15 Şubat Cumartesi ise final bölümüyle ekranlara gelecek.