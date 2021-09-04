O Ses TÃ¼rkiye yeni sezon jÃ¼rileri belli oldu mu Haluk Leventâ€™ten jÃ¼rilik aÃ§Ä±klamasÄ±

MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriO Ses Türkiye yeni sezon jürileri belli oldu mu? Haluk Leventâ€™ten jürilik açÄ±klamasÄ±
GeriTelevizyon O Ses Türkiye yeni sezon jürileri belli oldu mu? Haluk Leventâ€™ten jürilik açÄ±klamasÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Televizyon
Haber GiriÅŸ: 04.09.2021 - 12:28 | Son GÃ¼ncelleme:

O Ses Türkiye yeni sezon jürileri belli oldu mu? Haluk Leventâ€™ten jürilik açÄ±klamasÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
O Ses Türkiye yeni sezon jürileri belli oldu mu? Haluk Leventâ€™ten jürilik açÄ±klamasÄ±

O Ses TÃ¼rkiye yeni sezonu Ã¶ncesi gÃ¶zler jÃ¼ri koltuÄŸunda oturacak isimlere Ã§evrildi. Son iddialardan biri de O Ses TÃ¼rkiye iÃ§in yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlayan Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n jÃ¼ri kadrosu iÃ§in AHBAP DerneÄŸi'nin kurucusu ve ÅŸarkÄ±cÄ± Haluk Levent'e teklif gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ydÃ¼. Levent, sosyal medya platformundan jÃ¼rilik iddiasÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Peki, O Ses TÃ¼rkiye yeni sezon jÃ¼rileri belli oldu mu?

O Ses TÃ¼rkiye yeni sezonu Ã¶ncesinde iddialar arka arkaya geldi. Hadise'nin programa veda edip yerine Ebru GÃ¼ndeÅŸ'i geleceÄŸi konuÅŸulurken yeni bir iddia gÃ¼ndeme geldi. Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n yakÄ±n Ã§evresinden edinilen bilgiye gÃ¶re, Haluk Levent'e O Ses TÃ¼rkiye'nin jÃ¼ri koltuÄŸunda oturmasÄ± iÃ§in teklif gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve Levent'i ikna etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Haluk Levent'in IlÄ±calÄ±'nÄ±n teklifine henÃ¼z bir yanÄ±t vermediÄŸi iddia edildi.

HALUK LEVENT'TEN ESPRÄ°LÄ° YANIT

Ä°ddialar sÃ¼rerken, sanatÃ§Ä± Haluk Levent'ten konuya iliÅŸkin esprili bir yanÄ±t geldi. Kendisine yÃ¶nelik bir haberi alÄ±ntÄ±layan Levent, "Sadece arkadaÅŸÄ±z yemin ederim" ifadelerini kullandÄ±.

Â

O Ses TÃ¼rkiye yeni sezon jÃ¼rileri belli oldu mu Haluk Leventâ€™ten jÃ¼rilik aÃ§Ä±klamasÄ±

En lezzetli yemek tarifleri burada

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi