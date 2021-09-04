O Ses TÃ¼rkiye yeni sezon jÃ¼rileri belli oldu mu Haluk Leventâ€™ten jÃ¼rilik aÃ§Ä±klamasÄ±

O Ses TÃ¼rkiye yeni sezonu Ã¶ncesinde iddialar arka arkaya geldi. Hadise'nin programa veda edip yerine Ebru GÃ¼ndeÅŸ'i geleceÄŸi konuÅŸulurken yeni bir iddia gÃ¼ndeme geldi. Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n yakÄ±n Ã§evresinden edinilen bilgiye gÃ¶re, Haluk Levent'e O Ses TÃ¼rkiye'nin jÃ¼ri koltuÄŸunda oturmasÄ± iÃ§in teklif gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve Levent'i ikna etmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



Haluk Levent'in IlÄ±calÄ±'nÄ±n teklifine henÃ¼z bir yanÄ±t vermediÄŸi iddia edildi.



HALUK LEVENT'TEN ESPRÄ°LÄ° YANIT



Ä°ddialar sÃ¼rerken, sanatÃ§Ä± Haluk Levent'ten konuya iliÅŸkin esprili bir yanÄ±t geldi. Kendisine yÃ¶nelik bir haberi alÄ±ntÄ±layan Levent, "Sadece arkadaÅŸÄ±z yemin ederim" ifadelerini kullandÄ±.

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