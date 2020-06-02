O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kimler? Seda Sayan'ın yerine gelecek isim merak ediliyor

Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye'nin jürisinde değişiklik olacak" sözlerinin ardından yarışmaya veda isim Seda Sayan oldu. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, yorulduğu için yarışmadan ayrıldığını söyledi.

O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri ise henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz sezon jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan oturuyordu.



O Ses Türkiye'nin son şampiyonu, yapılan halk oylaması sonucunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk'ın takımında yer alan Alkan Dalgakıran olmuştu.