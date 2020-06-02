O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kimler? Seda Sayan'ın yerine gelecek isim merak ediliyor
O Ses Türkiye'ye yeni sezonda veda edece ilk isim belli oldu. Seda Sayan'ın yeni sezonda yer almayacağı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye'de bir jüri ile yolların ayrılacağını açıklamıştı. Seda Sayan'ın yerine gelecek isim merak konusu oldu. O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kimler?
Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye'nin jürisinde değişiklik olacak" sözlerinin ardından yarışmaya veda isim Seda Sayan oldu. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, yorulduğu için yarışmadan ayrıldığını söyledi.
O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri ise henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz sezon jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan oturuyordu.
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu, yapılan halk oylaması sonucunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk'ın takımında yer alan Alkan Dalgakıran olmuştu.
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