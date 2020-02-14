O Ses Türkiye yarışmacısı Yağız Ayaksız kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte Yağız Ayaksız'ın hayatı

O Ses Türkiye’de yarı finale kadar kalmayı başaran isimlerden biri de Yağız Ayaksız oldu. O Ses Türkiye’ye sözleri ve müziği kendine ait İngilizce bir rap şarkı ile çıkan Yağız Ayaksız, tüm jüriyi döndürmeyi başarmıştı. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Yağız Ayaksız kimdir, kaç yaşında?

O Ses Türkiye 2020 sezonunun genç yeteneklerinden Yağız Ayaksız, 23 yaşında ve İstanbul doğumlu. Sinema okuyan Yağız Ayaksız, küçük yaşlardan bu rap müziğine ilgi duyuyor. Son yıllarda şarkı sözleri de yazmaya başlayan Yağız Ayaksız, ilk olarak Türkçe başladığı şarkı sözlerini daha sonra İngilizce yazmaya da başlamış. O Ses Türkiye sahnesine kendi yazıp bestelediği "My Life" adlı şarkıyla çıkan ve tüm jüri üyelerini döndürmeyi başaran Yağız Ayaksız, tercihini ise Hadise’den yana kullanmıştı.