O Ses Türkiye yarışmacısı Yağız Ayaksız kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte Yağız Ayaksız'ın hayatı
O Ses Türkiye yarışmacılarından olan Yağız Ayaksız, yarı final heyecanıyla beraber izleyenler tarafından hayatı araştırılan isimler arasında yer aldı. Yağız Ayaksız kimdir sorusuna yanıt arayanlar, O Ses Türkiye yarışmacısı Yağız Ayaksız'ın biyografisini sorguluyor. Rap müziğine ilgi duyan Yağız Ayaksız, finale yükselmek için cuma akşamı sahnede ciddi performans sergileyecek. İşte, O Ses Türkiye yarışmacısı Yağız Ayaksız'ın hayatına ilişkin merak edilenler.
O Ses Türkiye’de yarı finale kadar kalmayı başaran isimlerden biri de Yağız Ayaksız oldu. O Ses Türkiye’ye sözleri ve müziği kendine ait İngilizce bir rap şarkı ile çıkan Yağız Ayaksız, tüm jüriyi döndürmeyi başarmıştı. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Yağız Ayaksız kimdir, kaç yaşında?
O Ses Türkiye 2020 sezonunun genç yeteneklerinden Yağız Ayaksız, 23 yaşında ve İstanbul doğumlu. Sinema okuyan Yağız Ayaksız, küçük yaşlardan bu rap müziğine ilgi duyuyor. Son yıllarda şarkı sözleri de yazmaya başlayan Yağız Ayaksız, ilk olarak Türkçe başladığı şarkı sözlerini daha sonra İngilizce yazmaya da başlamış. O Ses Türkiye sahnesine kendi yazıp bestelediği "My Life" adlı şarkıyla çıkan ve tüm jüri üyelerini döndürmeyi başaran Yağız Ayaksız, tercihini ise Hadise’den yana kullanmıştı.
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