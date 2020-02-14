Haber Giriş: 14.02.2020 - 16:18,
O Ses Türkiye yarışmacısı Turgut Çıngı kimdir?
TV8 ekranlarının büyük beğeniyle izlenen programı O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı yaşanacak. O Ses Türkiye'de Murat Boz'un takımından yarı finale kalan Turgut Çıngı'nın kim olduğu merak konusu oldu. Televizyonseverler Turgut Çıngı'nın özel yaşamı hakkında bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Turgut Çıngı kimdir?
O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimlerden olan Turgut Çıngı, sesiyle büyük beğeni topluyor. İşte, Turgut Çıngı hakkında merak edilenler...
Fikri Karayel'in "Trenler" şarkısı ile yarışmaya damga vuran Turgut Çıngı Antalyalı. Profesyonel olarak müzik yapıyor ve birçok yerde sahne alıyor. 25 yaşındaki yarışmacı şimdiden final için iddialı isimler arasına gösteriliyor.
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