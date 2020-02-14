O Ses Türkiye yarışmacısı İlayda Coşkun kimdir?

Yarışmaya İstanbul’dan katılan İlayda Coşkun, Türk Sanat Müziği sanatçısı Nursaç Doğanışık’a vokal yaptı. Küçüklükten beri Türk sanat müziğine ilgi duyduğunu belirten genç yarışmacı, huzurevlerinde sahne aldığını söyledi. O Ses Türkiye sahnesine ilk olarak “Highway to Hell” şarkısıyla çıkan İlayda Coşkun, tüm jüri üyelerini döndürmeyi başardı, tercihini ise Hadise’den yana kullandı.