O Ses Türkiye yarışmacısı Gürsu Çavuşoğlu kimdir? Gürsu Çavuşoğlu'nun merak edilen hayatı

Gürsu Çavuşoğlu, O Ses Türkiye’nin 2020 sezonunda yarı finale kalan isimlerden biri oldu. Binlerce kişi arasından seçilen ve jüri üyelerini döndürmeyi başaran Gürsu Çavuşoğlu, Hadise’nin takımında yarışıyor. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Gürsu Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında?

Konservatuar mezunu olan Gürsu Çavuşoğlu, 1990 yılında Adana’da dünyaya geldi. Çeşitli yerlerde sahne alan ve enerjisiyle O Ses Türkiye jüri üyelerinin yanı sıra stüdyodakileri etkileyen Gürsu Çavuşoğlu, Acun Ilıcalı’nın “Söylemek istediğin başka bir şarkı var mı?” sorusuna karşılık ‘Haydar Haydar’ şarkısını okumuştu. O Ses Türkiye sahnesine ilk olarak Athena’nın “Serseri Mayın” şarkısıyla çıkan Gürsu Çavuşoğlu bütün jüri üyelerini döndürmeyi başarmıştı. Dört jüri üyesini de döndüren Gürsu tercihini Hadise’den yana kullanmıştı.