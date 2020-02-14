O Ses Türkiye yarışmacısı Gürsu Çavuşoğlu kimdir?
Gürsu Çavuşoğlu, O Ses Türkiye’nin 2020 sezonunda yarı finale kalan isimlerden biri oldu. Binlerce kişi arasından seçilen ve jüri üyelerini döndürmeyi başaran Gürsu Çavuşoğlu, Hadise’nin takımında yarışıyor. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Gürsu Çavuşoğlu kimdir, kaç yaşında?
Konservatuar mezunu olan Gürsu Çavuşoğlu, 1990 yılında Adana’da dünyaya geldi. Çeşitli yerlerde sahne alan ve enerjisiyle O Ses Türkiye jüri üyelerinin yanı sıra stüdyodakileri etkileyen Gürsu Çavuşoğlu, Acun Ilıcalı’nın “Söylemek istediğin başka bir şarkı var mı?” sorusuna karşılık ‘Haydar Haydar’ şarkısını okumuştu. O Ses Türkiye sahnesine ilk olarak Athena’nın “Serseri Mayın” şarkısıyla çıkan Gürsu Çavuşoğlu bütün jüri üyelerini döndürmeyi başarmıştı. Dört jüri üyesini de döndüren Gürsu tercihini Hadise’den yana kullanmıştı.
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