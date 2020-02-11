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Televizyon
Haber Giriş: 11.02.2020 - 17:19,Son Güncelleme:/

O Ses Türkiye yarışmacısı Eyüp Sultan Aylar kimdir?

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O Ses Türkiye yarışmacısı Eyüp Sultan Aylar kimdir?

O Ses Türkiye'de sahnesindeki performansıyla sosyal medyaya damga vuran görme engelli Eyüp Sultan Aylar, yarışmada çeyrek finale kadar kalmayı başardı. Eyüp Sultan Aylar, Hadise’nin takımında yarışıyor. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Eyüp Sultan Aylar kimdir?

Ege Üniversitesi konservatuar bölümü mezunu olan Eyüp Sultan Aylar, aslen İzmirli ve müzisyen.
doğuştan görme engelli olmasına rağmen 5 yaşından itibaren müzikle ilgileniyor. Eyüp Sultan Aylar, Trt müzik'te yayınlanan ve Metin Özülkü’nün sunduğu “Engelsiz Sahne” adlı programda da sesini ve yeteneğini sergilemişti.  Bağlama, ney, org ve kaval çalabilen Eyüp Sultan Aylar, Taksim metrosunda müzik dinletisi sunuyor. 

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