MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriO Ses Türkiye yarışmacısı Ebrahim Esmaeli kimdir?
GeriTelevizyon O Ses Türkiye yarışmacısı Ebrahim Esmaeli kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 14.02.2020 - 15:13,Son Güncelleme:/

O Ses Türkiye yarışmacısı Ebrahim Esmaeli kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
O Ses Türkiye yarışmacısı Ebrahim Esmaeli kimdir?

TV8 ekranlarının büyük beğeniyle izlenen programı O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı yaşanacak. O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın takımından yarı finale kalan Ebrahim Esmaeli'nin kim olduğu merak konusu oldu. Televizyonseverler Ebrahim Esmaeli'nin özel yaşamı hakkında bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Ebrahim Esmaeli kimdir?

O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimlerden olan Ebrahim Esmaeli, sesiyle büyük beğeni topluyor. İşte, Ebrahim Esmaeli hakkında merak edilenler...

İran'ın Urumiye şehrinden dünyaya gelen Ebrahim Esmaeli, Azerbaycan Türkü kökenli. İnternette hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Ebrahim Esmaeli, O Ses Türkiye'de sesiyle büyük beğeni topluyor.

Esmaeli, yarışmada ilk olarak İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' adlı şarksını seslendirmiş ve izleyicilerden oldukça olumlu tepkiler almıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle