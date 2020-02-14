O Ses Türkiye yarışmacısı Ebrahim Esmaeli kimdir?

O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimlerden olan Ebrahim Esmaeli, sesiyle büyük beğeni topluyor. İşte, Ebrahim Esmaeli hakkında merak edilenler...

İran'ın Urumiye şehrinden dünyaya gelen Ebrahim Esmaeli, Azerbaycan Türkü kökenli. İnternette hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Ebrahim Esmaeli, O Ses Türkiye'de sesiyle büyük beğeni topluyor.

Esmaeli, yarışmada ilk olarak İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' adlı şarksını seslendirmiş ve izleyicilerden oldukça olumlu tepkiler almıştı.