O Ses Türkiye yarışmacısı Ebrahim Esmaeli kimdir?
TV8 ekranlarının büyük beğeniyle izlenen programı O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı yaşanacak. O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın takımından yarı finale kalan Ebrahim Esmaeli'nin kim olduğu merak konusu oldu. Televizyonseverler Ebrahim Esmaeli'nin özel yaşamı hakkında bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Ebrahim Esmaeli kimdir?
O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimlerden olan Ebrahim Esmaeli, sesiyle büyük beğeni topluyor. İşte, Ebrahim Esmaeli hakkında merak edilenler...
İran'ın Urumiye şehrinden dünyaya gelen Ebrahim Esmaeli, Azerbaycan Türkü kökenli. İnternette hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Ebrahim Esmaeli, O Ses Türkiye'de sesiyle büyük beğeni topluyor.
Esmaeli, yarışmada ilk olarak İbrahim Tatlıses'in 'Haydi Söyle' adlı şarksını seslendirmiş ve izleyicilerden oldukça olumlu tepkiler almıştı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle