O Ses Türkiye yarışmacısı Biran Ceren Dörter kimdir?

İngilizce ve Almanca'yı ileri düzeyde konuşabilen Biran Ceren Dörter, Antalya'dan yarışmaya katılıyor. Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm lisesini 2009 senesinde tamamlayan Biran Ceren Dörter, Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirdi. Biran Ceren Dörter de programın ilk sezonunda yarışan isimlerden biriydi. Biran Ceren Dörter, hiçbir jüri üyesini geri döndürmeyi başaramadı. O Ses Türkiye’ye ikinci kez katıldığında Lady Gaga'nın 'Shallow'unu söyleyen Biran Ceren Dörter, tarzı ve sesiyle 'Hadise takımı'nın en dikkat çeken vokallerinden biri.