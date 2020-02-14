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Televizyon
Haber Giriş: 14.02.2020 - 15:44,Son Güncelleme:/

O Ses Türkiye yarışmacısı Ayşenur Gül kimdir?

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O Ses Türkiye yarışmacısı Ayşenur Gül kimdir?

TV8 ekranlarının büyük beğeniyle izlenen programı O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı yaşanacak. O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın takımından yarı finale kalan Ayşenur Gül'ün kim olduğu merak konusu oldu. Televizyonseverler Ayşenur Gül'ün özel yaşamı hakkında bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Ayşenur Gül kimdir?

O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimlerden olan Ayşenur Gül, sesiyle büyük beğeni topluyor. İşte, Ayşenur Gül hakkında merak edilenler...

Yarışmaya Malatya'dan katılan Ayşenur Gül hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor. Sosyal medyada hakkında yapılan yorumlarda ise şimdiden yarışmanın en büyük favorilerinden biri olarak aday gösteriliyor.

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