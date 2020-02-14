O Ses Türkiye yarışmacısı Ayşenur Gül kimdir?

O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimlerden olan Ayşenur Gül, sesiyle büyük beğeni topluyor. İşte, Ayşenur Gül hakkında merak edilenler...

Yarışmaya Malatya'dan katılan Ayşenur Gül hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor. Sosyal medyada hakkında yapılan yorumlarda ise şimdiden yarışmanın en büyük favorilerinden biri olarak aday gösteriliyor.