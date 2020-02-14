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Televizyon
Haber Giriş: 14.02.2020 - 15:32,Son Güncelleme:/

O Ses Türkiye yarışmacısı Alkan Dalgakıran kimdir?

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O Ses Türkiye yarışmacısı Alkan Dalgakıran kimdir?

TV8 ekranlarının büyük beğeniyle izlenen programı O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı yaşanacak. O Ses Türkiye'de Seda Sayan'ın takımından yarı finale kalan Alkan Dalgakıran'ın kim olduğu merak konusu oldu. Televizyonseverler Alkan Dalgakıran'ın özel yaşamı hakkında bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, O Ses Türkiye yarışmacısı Alkan Dalgakıran kimdir?

O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimlerden olan Alkan Dalgakıran, sesiyle büyük beğeni topluyor. İşte, Alkan Dalgakıran hakkında merak edilenler...

Aslen Yalovalı olan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yer alan genç yarışmacı, sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

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