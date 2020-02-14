O Ses Türkiye yarışmacısı Alkan Dalgakıran kimdir?

O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimlerden olan Alkan Dalgakıran, sesiyle büyük beğeni topluyor. İşte, Alkan Dalgakıran hakkında merak edilenler...

Aslen Yalovalı olan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yer alan genç yarışmacı, sosyal medyada büyük beğeni topluyor.