O Ses Türkiye Turgut Çıngı kimdir nereli ve kaç yaşında?
Murat Boz'un takımında yer alan O Ses Türkiye yarışmacısı Turgut Çıngı, Sansür isimli bir grupta profesyonel olarak müzik yapmaktadır. Yarışmada gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine toplayan Turgut Çıngı, finalistler arasında yer buldu. Peki, Turgut Çıngı kimdir ve kaç yaşında? İşte, O Ses Türkiye finalisti Turgut Çıngı hakkında bazı bilgiler
Turgut Çıngı, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Murat Boz'un 3 yarı finalisti arasından finale kalan isim olan Turgut Çıngı, Antalya'da ikamet ediyor. Peki, Turgut Çıngı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
TURGUT ÇINGI KİMDİR?
O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimlerden olan Turgut Çıngı, sesiyle büyük beğeni topluyor. İşte, Turgut Çıngı hakkında merak edilenler...
Fikri Karayel'in "Trenler" şarkısı ile yarışmaya damga vuran Turgut Çıngı Antalyalı. Profesyonel olarak müzik yapıyor ve birçok yerde sahne alıyor. 25 yaşındaki yarışmacı şimdiden final için iddialı isimler arasına gösteriliyor.
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