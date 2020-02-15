O Ses Türkiye Turgut Çıngı kimdir nereli ve kaç yaşında?

Turgut Çıngı, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Murat Boz'un 3 yarı finalisti arasından finale kalan isim olan Turgut Çıngı, Antalya'da ikamet ediyor. Peki, Turgut Çıngı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

TURGUT ÇINGI KİMDİR?

O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimlerden olan Turgut Çıngı, sesiyle büyük beğeni topluyor. İşte, Turgut Çıngı hakkında merak edilenler...

Fikri Karayel'in "Trenler" şarkısı ile yarışmaya damga vuran Turgut Çıngı Antalyalı. Profesyonel olarak müzik yapıyor ve birçok yerde sahne alıyor. 25 yaşındaki yarışmacı şimdiden final için iddialı isimler arasına gösteriliyor.