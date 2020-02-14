O Ses Türkiye Soner Kıp kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte Soner Kıp'ın hayatı

O Ses Türkiye'de Beyaz'ın takımında yer alan Soner Kıp, Malkaralıdır. İşte, O Ses Türkiye'ye daha önce de katılan Soner Kıp hakkında bazı bilgiler

O Ses Türkiye Soner Kıp 2012 yılında ATV’de yayınlanan Bir Şarkısın Sen’in minik yarışmacılarından biriydi. Seslendirdiği sanat müziği eserleri ve sesiyle herkesi büyüledi.

Soner Kıp Bir Şarkısın Sen’de de hayat hikayesiyle ilgi çekmişti. İşte Bir Şarkısın Sen’deki Soner Kıp’ın hayat hikayesi; Babası bir trafik kazası sonucu çalışamayacak durumda olduğundan okulu bırakmak zorunda kalmış. Çay bahçesinde garsonluk yapmaya başlamış ve çalıştığı yerde akşamları şarkı söylemeye başlamış. Elemelere katılmak için cep telefonunu düşük bir modelle değiştirmiş ve o parayla yarışmaya gelmiş.

BABASI GIRTLAK KANSERİYDİ

O minik ses Soner Kıp büyüdü ve O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Ancak bu defa farklı bir hayat hikayesiyle. Soner Kıp: Tekirdağ’da yaşıyor, 10 kardeşler. Soner ise ailenin en küçüğü. Müzikle 10 yaşından beri ilgileniyor. Küçükken tepsi çalarken şarkı söylüyordu. Babası gırtlak kanseri, çalışamıyor. Babası kendi gözünde çok iyi biri ve babasının ona ’kafanı kullan’ sözünden dolayı O Ses Türkiye yarışmasına katıldığını söyledi.

Acun Ilıcalı, ’’Nasıl geçiniyorsunuz?’’ sorusuna Soner Kıp ise "Kardeşlerden eve kim ne getirirse onunla geçimimizi sağlıyoruz. Ben de şarkı söyleyerek eve katkıda bulunuyorum." şeklinde cevap verdi.

Soner Kıp, bundan 7 yıl sonra yeniden O Ses Türkiye'ye katılarak mücadele etti.