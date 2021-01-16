O Ses Türkiye Rap yarışması 3 rapçi ve Hadise'nin de aralarında yer aldığı 4 kişilik jüri ile izleyici karşısına çıkacak. Exxen platformu üzerinden izlenebilecek olan O Ses Türkiye Rap yarışması, üye olan kişilerin erişiminde olacak. Peki, O Ses Türkiye Rap ne zaman başlayacak? İşte, o bilgiler

O SES TÜRKİYE RAP NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye Rap ile ilgili detaylar netleşti. Exxen platformunda yayınlanacak olan O Ses Türkiye jüri üyeleri arasında Hadise kalırken diğer üç jüri üyesi değişti. Diğer jüri üyeleri ise Eypio, Murda ve Mero olarak sıralandı.

O Ses Türkiye Rap'in hazırlıklarını sürdüren ekibin yakın zamanda bölümleri yayınlaması bekleniyor.