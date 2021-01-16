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Televizyon
Haber Giriş: 16.01.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

O Ses Türkiye Rap ne zaman başlayacak?

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O Ses Türkiye Rap ne zaman başlayacak?
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O Ses Türkiye Rap ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu yıl izleyiciyle buluşmayan O Ses Türkiye yerine yayına alınacak olan O Ses Türkiye Rap yarışması, Exxen platformu üzerinden olarak izlenebilecek. Peki, O Ses Türkiye Rap ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

O Ses Türkiye Rap yarışması 3 rapçi ve Hadise'nin de aralarında yer aldığı 4 kişilik jüri ile izleyici karşısına çıkacak. Exxen platformu üzerinden izlenebilecek olan O Ses Türkiye Rap yarışması, üye olan kişilerin erişiminde olacak. Peki, O Ses Türkiye Rap ne zaman başlayacak? İşte, o bilgiler

O SES TÜRKİYE RAP NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

O Ses Türkiye Rap ile ilgili detaylar netleşti. Exxen platformunda yayınlanacak olan O Ses Türkiye jüri üyeleri arasında Hadise kalırken diğer üç jüri üyesi değişti. Diğer jüri üyeleri ise Eypio, Murda ve Mero olarak sıralandı.

O Ses Türkiye Rap'in hazırlıklarını sürdüren ekibin yakın zamanda bölümleri yayınlaması bekleniyor.

 

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